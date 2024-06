Muere Johnny Canales a sus 77 años: ¿De qué falleció el presentador?

El mundo de la música tejana se viste de luto tras el fallecimiento de Johnny Canales, de 77 años. El presentador mexicano que impulsó la carrera de muchos artistas de la música mexicana y texana con su programa “El Show de Johnny Canales”, falleció este 12 de junio, informó su familia en redes, sin revelar las causas de su deceso.

El sábado, la viuda de Canales, Nora, anunció vía Facebook que la visualización pública de Juan José “Johnny” Canales” se llevaría a cabo en el Auditorio Selena este martes 18 de junio.

Según Canales, se acercó al alcalde Guajardo con la esperanza de encontrar una manera de ayudar a los fanáticos a honrar a su difunto esposo, quien a menudo grababa varios de sus espectáculos en el Bayfront Auditorium, que luego fue nombrado Auditorio Selena, en honor a la desaparecida superestrella.

Guajardo, quien creció viendo a Johnny Canales cuando era niña, dijo que es buena amiga de la viuda de Canales, Nora. Entonces, hizo algunas llamadas y ayudó a organizar la visualización de esta leyenda tejana en el Auditorio Selena. “Amamos a nuestro Johnny Canales y estamos agradecidos por todo lo que le dio a nuestra cultura y a su ciudad”, dijo Guajardo.

Johnny Canales fue quien descubrió a Selena Quintanilla cuando formaba parte de Los Dinos. Él los invitó a su programa

La familia Quintanilla también ha expresado sus sentimientos publicando videos de Selena cantando en El Show de Johnny Canales.

In honor of Johnny Canales, here’s a throwback to one of his favorite Selena songs, “Que Creías”.

The entire Quintanilla family would like to send our heartfelt love to Johnny’s wife Nora, his children, and the entire Canales family.

💜#JohnnyCanales #SelenaQuintanilla pic.twitter.com/kwhXLtXBiA

— Selena (@SelenaLaLeyenda) June 13, 2024