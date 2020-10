[FOTO] Jessica Carrillo muestra el rostro de su bebé por primera vez

View this post on Instagram

Les presentamos a nuestro más grande amore: Matías 🥰 @matiasrangeles te soñé mil veces, pero nunca te imaginé así, eres el bebé perfecto!!! 🙌🏽🙏🏽 GRACIAS Dios por nuestra bendición y tal el significado de su nombre, nuestro regalo de Dios! • • Aquí está nuestra realidad, nuestro bebé que con tanto amor y fe esperamos y deseamos 🙌🏽 gracias @peopleenespanol @armandocorrea por la portada digital y dejarnos compartir esta felicidad con todos ustedes!!! Gracias @mediaconceptspr 💕💕 mucho amor y bendiciones a todos!!! @angelesraul 👗 @readingp #stylist