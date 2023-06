Jessica Carrillo se cayó durante su programa “Al rojo vivo” [VIDEO]

Junio comenzó bastante movido y no hablamos de ritmos musicales, estamos tratando sobre caídas. La primera caída del día la protagonizó nada más y nada menos que el presidente de los Estados Unidos, cuando Joe Biden, en medio de un acto de graduación de la Fuerza Area del país, llevado a cabo en Colorado, se metió que tropezón y cayó directo al suelo, haciendo que el video fuera viral en redes.

Pues pues, a la caída se unió la presentadora mexicana de Telemundo, Jessica Carrillo, cuando en su programa de noticias, “Al rojo vivo”, la nacida en Jalisco, México, se metió tremendo golpe al caerse justo después de darle la despedida a los teelvidentes. Puede ver el video a lo largo de este artículo.

Jessica Carrillo sufrió aparatosa caída

Jessica Carrillo se encontraba en el set de grabación del programa “Al rojo vivo” de Telemundo, cuando en plena transmisión en vivo, la presentadora de 38 años, se tropezó con el escalón que tiene el escenario. Ella se encontraba acompañada de su amiga y colega Lourdes Stephen al momento del incidente.

Vestida con un mono verde y tacones color beige, Carillo ya estaba despidiendo el programa de noticias, justo al lado de Stephen, cuando ambas se giran para subir hasta la mesa de presentación, y Jessica se tropieza con el escalón que tiene el set. Ella, cae de cara al suelo y en el video se escucha cuando mete un grito de “ay”, quedando totalmente acostada en el suelo, y con sus piernas hacía arriba.

De inmediato Lourdes Stephen corre hacía su compañera para ayudarla ya que el golpe fue bastante duro. Jessica se gira y en el corto video, se ve como la presentadora y su amiga, rompe en risa, ante lo que acababa de pasar. Afortunadamente solo fue un pequeño susto, y la presentadora no sufrió ninguna lesión.

Y ke se cae en vivo la paisana Jessica Carrillo 😂 Publicado por Eli Zabeth en Jueves, 1 de junio de 2023

Ante lo ocurrido, algunos televidentes que se quedaron hasta la emisión final de las noticias y presenciaron la caída de Jessica, se mostraron bastante preocupados en redes sociales, por ello, la propia Carrillo, habló de lo ocurrido en sus redes sociales.

Por medio de su cuenta oficial de Instagram, en donde tiene casi 500.000 mil seguidores, explicando qué le había pasado y como se encontraba.

En un video, ella se tomó con bastante gracia lo que le había ocurrido asegurando que “un tropezón lo puede tener cualquiera, y que había sido el día de las caídas”, refiriéndose a la del presidente Biden.

“Justo al terminar el show, se me atoró el pie en el pantalón ancho que llevaba puesto, entonces no pude dar el siguiente paso, y bolas, azoté como res”, dijo en el video. “Afortunadamente estoy súper bien, no me pasó nada, caí de rodilla y alcancé a meter las manos, entonces eso también me amortiguó un poco el golpe. Nada más me pegué un poquito en la rodilla en donde me estoy colocando hielo”, expresó Jessica.

De igual manera, dijo que había sido un momento de risas y que se lo había tomando bastante bien. “Cómo me reí, solo vi el zapato volar y a Lulú acercándose para ayudarme. Así que nada, gracias a todos por sus mensajes, ¡seguimos pa’lante!”, concluyó en su mensaje grabado, al cual le puso una graciosa canción tendencia en redes sociales, para finalizar el tema con gran jocosidad.

Asimismo, en el mensaje del video, ella escribió: “Caída en vivo 😂 GRACIAS a todos por sus mensajes, en especial Gracias a mi equipo de Al Rojo Vivo y Telemundo que estuvieron ahí pendientes para ayudarme y asegurarse que estuviera bien! Estoy bien 😊😃 meter las manos me salvo de un golpe fuerte 😅💪🏼”.

Ademñas, su compañera de set, Lourdes Stephen, le respondió en la sección de comentarios que se había asustado mucho con la caída. “Rubia linda ! Qué angustia senti cuando me di cuenta de lo que te había pasado ! Lo más importante es que gracias a Dios , estás bien ! Eres una campeona, hasta para caerte. TQM! 💞”, escribió la dominicana.

Finalmente, ella recibió mensajes de apoyo de sus seguidores y también de sus amigos de Telemundo, como Giselle Blondet, Chiquibaby, Carlos Adyan, Quique Usales, Penélope Menchaca entre otros.

