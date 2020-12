Muere Jeremy Bulloch a los 75 años: ¿A qué mítico personaje de Star Wars interpretó?

Murió a los 75 años el actor británico Jeremy Bulloch, quien interpretó a “Boba Fett” en la trilogía original de “Star Wars”. Falleció el jueves en el hospital de Tooting, al sur de Londres.

La noticia fue confirmada por el sitio web del actor. En un comunicado publicado en dicho portal informaron que Jeremy Bulloch murió “después de complicaciones de salud, sobre todo varios años con la enfermedad de Parkinson”.

Bulloch nació en Market Harborough (Leicestershire) y desde pequeño supo que su vocación era ser actor. Durante las décadas del 70 y 80 trabajó en algunas series de televisión como “Doctor Who” y “Robin de Sherwood”. Su participación en la pantalla chica lo catapultó al cine. Tuvo personajes secundarios en tres películas de James Bond.

La consagración de Jeremy Bulloch, actor británico que murió este jueves a los 75 años, llegó con “Star Wars”. Quedó en la historia de la saga de George Lucas al interpretar a “Boba Fett” en “El imperio contraataca” (1980) y “El retorno del Jedi” (1983).

Actores que participaron en las películas de la trilogía original de “Star Wars” le rinden homenaje al actor británico Jeremy Bulloch, quien murió este jueves en Londres a los 75 años.

“Jeremy Bulloch fue la quintaesencia del caballero inglés”, escribió en Twitter Mark Hamill, el hombre tras la máscara de “Luke Skywalker”.

Jeremy Bulloch was the quintessential English gentleman. A fine actor, delightful company & so kind to everyone lucky enough to meet or work with him. I will deeply miss him & am so grateful to have known him. 💔 #RIP_DearJeremy pic.twitter.com/SMvjtQsSwZ

— Mark Hamill (@HamillHimself) December 17, 2020