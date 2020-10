[VIDEO]: Jennifer López hizo esto por el bien de sus hijos Max y Emme: ¿Por qué?

Jennifer López ha dicho una y otra vez que lo más importante en su vida, son sus dos hijos: Max y Emme, producto de su matrimonio con el intérprete de “Yo también”.

Y esta vez, cuando en las elecciones presidenciales y de Congreso hay mucho en juego, la cantante no solamente está haciendo un llamado urgente a sus seguidores a que salgan a votar, aprovechando la opción de voto anticipado, sino que aseguró que pensando en el futuro de sus hijos, urge que el país cambie de rumbo.

La intérprete de “Let’s Get Loud” recurrió a su cuenta de Twitter e Instagram para colgar un emotivo video, en el que se oye hablar al fallecido activista y congresista por Georgia John Lewis, invitando especialmente a los jóvenes, a que asuman el liderazgo que les corresponde para cambiar la ruta de lo que va contra las injusticias y las desigualdades.

“Estas elecciones son demasiado importantes. Se trata de algo más que política… se trata del carácter de nuestro país. Se trata de la decencia y de hacer lo correcto para todas las personas”, mencionó J.Lo en su misiva, reiterando su compormiso por sus hijos.

“Voto por el futuro de Max y Emme. VERDAD sobre mentiras. UNIDAD sobre división. CIENCIA sobre ficción. ESPERANZA sobre el miedo”, agregó la cantante. “¡El mundo te está esperando! Tu liderazgo. ¡Sal y vota como nunca antes lo habías hecho! Tu voz importa. ♥ ️🗳 #LetsGetLoud #LetsGetProud #WhenWeAllVote”.

Hace un par de días la exesposa de Marc Anthony manifestó su apoyo público a Joe Biden y a través de sus palabras mencionó que es hora de sacar a Trump de la Presidencia para que Estados Unidos tenga un futuro mejor, donde reinen la decencia, la igualdad, el respeto y la ley.

