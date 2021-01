Jennifer López de blanco en la inauguración 2021: ¿Quién diseñó su traje?

Jennifer López fue una de las invitadas especiales en la toma de posesión del presidente Joe Biden. Para esta ocasión escogió el color blanco. López usó dos looks de Chanel para el evento histórico, incluido un abrigo de tweed blanco que lo combinó con una blusa de seda blanca y pantalones de lentejuelas blancos de la colección de otoño 2019.

López fue invitada para interpretar “This Land Is Your Land” y “America the Beautiful” antes de que Joe Biden tomara posesión como el 46º presidente de los Estados Unidos.

Lo cierto es que durante la inauguración los fashionistas tenían puesto sus ojos en qué llevarían puesto los invitados, en especial Jennifer López. La estrella llevó look con incrustaciones de Swarovski en la blusa de seda con volantes y un abrigo de tweed que llegaba hasta el suelo, combinado con aretes de perlas Chanel, brazaletes de perlas y cinturón de perlas. Abajo puedes ver el video de su interpretación en la vestidura de Joe Biden.

Jennifer Lopez Sings 'This Land is Your Land,' 'America the Beautiful' at InaugurationOn Wednesday, Jennifer Lopez, dressed all in white, performed a moving medley of "This Land is Your Land" and "America the Beautiful," throwing in a line in Spanish at the inauguration of President Joe Biden and Vice President Kamala Harris on Wednesday, January 20, 2021, in Washington, D.C. Subscribe to our YouTube channel: https://bit.ly/2TwO8Gm Bloomberg… 2021-01-20T22:21:52Z

López cantó un hermoso popurrí de “This Land is Your Land” y “America the Beautiful”, en medio de los cuales habló en español. Ella dijo: “Una nación, bajo Dios, indivisible, con libertad y justicia de todos”.

Durante su presentación, el brillo de J.Lo estuvo presente, aparte del brilló de su gran anillo de compromiso de esmeralda.

Jennifer López estaba nerviosa durante su presentación en la inauguración de Joe Biden

Aunque no lo creas Jennifer López estaba nerviosa.

Durante una entrevista con The Tonight Show protagonizada con Jimmy Fallon, Alex Rodríguez reveló que su prometida está “nerviosa” por actuar en la inauguración de Joe Biden ya que siente un mayor sentido de “responsabilidad” con respecto al evento en Washington, D.C. “Ha sido un año tan loco para ella, tan asombroso, tantas bendiciones. Pero pensar en un lapso de 12 meses, ella ha hecho el Super Bowl, la [víspera] de Año Nuevo y ahora la inaugural, es increíble”, comenzó Rodríguez.

Jennifer López recibió diferentes reacciones tras su interpretación en Washington D.C.

Jennifer Lopez causó una gran impresión con su actuación el miércoles. La cantante subió al podio frente al Capitolio de los Estados Unidos para cantar una versión de “This Land is Your Land”. Luego empezó a cantar “America the Beautiful” antes de pronunciar unas líneas del himno en español y entonar una parte de su propio tema “Let’s Get Loud” de su álbum debut de 1999 On the 6.

Algunos de los comentarios sobre el mashup patriótico, bromearon sobre cómo incorporó su propia canción a la actuación inaugural.

“Yo viendo como JLo mete parte de su “Let’s Get Loud”.

Me watching JLo sneak in “Let’s Get Loud” pic.twitter.com/OAIGrWZjJr — Saint Hoax (@SaintHoax) January 20, 2021

JLo reescribe “This Land is your Land” agregando uno de sus éxitos.