¿Hay química entre Jennifer López y su guardaespaldas?

Jennifer López fue fotografiada de la mano de un “guapo guardaespaldas”, aunque parecía que solo estaba tratando de mantener el equilibrio mientras salía de un vehículo, según Page Six.

Aún así, la buena apariencia del guardaespaldas está generando titulares. Page Six publicó fotos en Londres que mostraban a Jennifer López, de 55 años, saliendo de un vehículo mientras “se agarraba de la mano del musculoso hombre rubio para ayudarla a mantener el equilibrio”. Page Six también describió al guardaespaldas, que no fue identificado, como “cachas”.

Las fotos de Jennifer López y el guardaespaldas también llegaron a X.

Jennifer Lopez takes hand of hunky new bodyguard JLo's got a new hunky bodyguard 😍 Publicado por Daily Mail Entertainment en Sábado, 9 de noviembre de 2024

Según Page Six, Jennifer López se encontraba en Londres para realizar eventos promocionales de su nueva película “Unstoppable”. Su ex marido, Ben Affleck, coprodujo la película sobre un luchador con una pierna, pero no fue visto en los eventos.

López solicitó el divorcio de Affleck, de 52 años, después de dos años de matrimonio el 20 de agosto, según TMZ. TMZ informó que Jennifer López no tenía un acuerdo prenupcial y que no tenía un abogado para presentar la documentación, lo que indicaba que la pareja se había separado en abril.

El guardaespaldas es una incorporación relativamente “nueva” al equipo de seguridad de Jennifer López, según un informe

Jennifer Lopez steps out with hunky bodyguard amid her divorce from Ben Affleck

Jennifer Lopez has a handsome bodyguard… Publicado por Spotlight Africa en Sábado, 9 de noviembre de 2024

DailyMail.com informó que el guardaespaldas ha estado con López durante al menos un año protegiéndola; solo que no ha aparecido en las noticias hasta ahora.

“Es una nueva incorporación a su equipo de seguridad, pero no es el único. Ella tiene varios guardias de seguridad a su alrededor cada vez que sale, es difícil verlos”, dijo una fuente a DailyMail.com.

“Él ha estado con López durante un año y la apoya cuando tiene proyectos de Amazon”, informó la fuente de DailyMail, ya que la película se está creando para Amazon Prime. DailyMail.com calificó al guardaespaldas como una “nueva cara” e informó que está casado, pero no dio su nombre.

Jennifer López lució unas botas negras sin espalda y un abrigo cruzado en las fotos

Jennifer López asistía a un evento de “Unstoppable” con un abrigo cruzado blanco y botas negras sin espalda cuando fue fotografiada con el guardaespaldas, según fotos publicadas por Getty Images. El evento ocurrió el 7 de noviembre.

Las botas se venden en el sitio web de Dior por $2,490.

Dior vende la chaqueta que usó Jennifer López por $4,700. “Presentado en el desfile de moda Otoño-Invierno 2024-2025, el abrigo cruzado es un diseño contemporáneo y elegante. Confeccionado en lana virgen color crudo y gabardina de seda, presenta una silueta ajustada con bolsillos con solapa y un cinturón martingala. El abrigo realzará cualquier atuendo con un toque de refinamiento”, se lee en la descripción del sitio web.

Jennifer López publicó una serie de fotos en su página de Instagram que la muestran con diferentes vestidos durante su estadía en Londres. Una imagen la mostraba posando con un atuendo con estampado de leopardo y botas frente a un póster icónico de una película y otra serie de imágenes la mostraban posando con un vestido negro.

También lució un vestido blanco de cuello alto para uno de los eventos en Inglaterra, según revela su página de Instagram. Jennifer López publicó un video que la muestra sentada en la parte trasera de un automóvil con el vestido blanco.

Esta es la versión original de Heavy.com

LEER MÁS: Mujer de 33 años murió tras cirugía de levantamiento de glúteos