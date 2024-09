¿Jennifer López y Ben Affleck se besan a pesar de tramites de divorcio?

Más de uno está boquiabierto tras la noticia que Jennifer López y Ben Affleck fueron sorprendidos besándose, según un testigo. El encuentro fue una sorpresa para todos los medios, quienes capturaron el momento que ellos se encontraban juntos, junto a sus hijos.

Todo sucedió este fin de semana. Ellos salieron a comer con sus hijos en Los Ángeles y supuestamente se mostraron muy cariñosos.”Fue idea de Ben Affleck reunirnos allí”, dijo una fuente a Page Six. “Quería demostrar que son ex amigables y agregó: “Una vez que estuvieron juntos, él no podía quitar las manos de encima”.

Ben Affleck ‘could not keep his hands off’ Jennifer Lopez at brunch, pair ‘still attracted to one another’: source https://t.co/esvo8RCqiT pic.twitter.com/7mFoysP1ZR — Page Six (@PageSix) September 16, 2024

#BenAffleck’s son Samuel giving emotional hugs to #JenniferLopez and her daughter Emme amid divorce drama😔 pic.twitter.com/dWeE1GyvOe — Tell Tales (@TellTalesOnline) September 16, 2024

Según contó una fuente a Page Six, la expareja estuvo “en el Polo Lounge del Beverly Hills Hotel, agarrados de la mano y besándose. Los hijos de ambos también estaban, pero en una mesa separada”.

Una fuente dice que fue la idea de Ben de ir al popular hotel para que la prensa tome fotos de ellos para que vieran que mantienen una buena relación a pesar de ser exes. Y así fue, la prensa tomó varias fotos de ellos afuera del hotel. Pero hasta ahora no han salida a la luz fotos de ellos besándose o agarrados de la mano. Pero el testigo dice que ellos estaban muy románticos. Ahora hay se duda sobre cómo están gestionando realmente su separación.

La fuente añadió: “[Jennifer y Ben] siempre han tenido mucha química sexual. Eso no fue planeado. Todavía se sienten atraídos el uno por el otro…Fue idea de Ben Affleck reunirnos allí”, dijo la fuente. “Quería demostrar que son ex amigables…Él quería esas fotos”, explica la fuente…Vas allí cuando quieres que te vean. Los paparazzi pasan el rato por ahí”.

Pero se dice que el encuentro de Jennifer y Ben no significa una reconciliación. Una fuente le dijo a la revista People dijo: “[López] está tratando de ser amigable con Ben. Sin embargo, todavía están avanzando con el divorcio”.