Jennifer López dedica a Ben Affleck mensaje por el Día del Padre [VER]

Jennifer López hizo una publicación de cinco palabras en Instagram en honor a su esposo Ben Affleck en el Día del Padre, cuando Affleck fue visto visitando la casa de su ex esposa, Jennifer Garner.

“Nuestro héroe”, escribió López en una foto de Affleck que publicó en su historia de Instagram el 16 de junio. “Feliz Día del Padre”. La foto que compartió Jennifer López era una fotografía de un Affleck más joven.

Jennifer López también publicó una foto de su propio padre y escribió: “Feliz día del padre, papá”. Incluyó un emoji de corazón en ambas publicaciones del Día del Padre. La publicación llegó cuando Affleck fue visto visitando a Garner, la madre de sus tres hijos, según Daily Mail.

El novio empresario de Jennifer Garner no está entusiasmado con el tiempo que ella pasa con Ben Affleck, según los informes

Daily Mail informó que Affleck pasó el Día del Padre con Garner, a pesar de la afectuosa publicación de López.

Garner y Affleck comparten tres hijos; López tiene dos hijos con su exmarido Marc Anthony. Según Daily Mail, Garner ha seguido adelante y está saliendo con el empresario John Miller, quien, según una fuente, no está entusiasmado con el tiempo que pasa con Affleck.

“Él se preocupa profundamente por Ben y se compadece de lo que está pasando con Jennifer, pero eso no significa que Jen deba ser quien arregle los problemas de su exmarido con su actual esposa. Eso no tiene sentido para nadie”, dijo la fuente al Daily Mail.

La fuente añadió al Daily Mail: “Jen es una mujer y madre tan cariñosa y maravillosa y no hay nada más que una profunda amistad y un vínculo entre ella y Ben”.

Según ETOnline, López y Affleck están vendiendo su casa conyugal de más de 60 millones de dólares en California, una medida que alimentó los rumores de que la pareja podría estar preparándose para divorciarse, aunque no han confirmado esa especulación.

Según TMZ, Affleck vive en una casa de alquiler en Brentwood desde que la pareja puso a la venta la mansión, que compraron después de mirar más de 80 casas juntos.

Sin embargo, Page Six informó que Affleck y López estaban juntos tanto en la casa conyugal como en la casa de alquiler el 15 de junio. Garner también visitó la casa de alquiler el mismo día, informó Page Six, y agregó que no está claro si ella y López estaban allí en al mismo tiempo.

Jennifer Lopez y Ben Affleck han seguido apareciendo juntos en eventos familiares

TMZ informó que la pareja se separó varias semanas antes del Día del Padre y se mudó a casas separadas. Sin embargo, ni Affleck ni López han confirmado una separación.

A pesar de los titulares persistentes sobre posibles problemas matrimoniales, Affleck y López han aparecido juntos en eventos familiares y recientemente han sido vistos usando sus anillos de boda, según la revista People.

Apenas unos días antes del tributo del Día del Padre, tanto Affleck como López estuvieron con Garner en la fiesta de graduación de Affleck y el hijo de Garner, Samuel, informó People.

Sin embargo, según TMZ, la pareja entró por separado: López llegó solo a la graduación y Affleck llegó con su madre.

Además, Affleck y López asistieron a la graduación de la escuela secundaria de su hija Violet, informó People.

