JLO y Ben Affleck juntos en la noche de regreso a clases de sus hijos

Jennifer López se ha reunido públicamente con su ex marido Ben Affleck por segunda vez en medio del divorcio de la pareja, que está pendiente, informó TMZ.

Según TMZ, Lopez, de 55 años, y Affleck, de 52, entraron juntos a una escuela el 17 de septiembre. “Fueron vistos dirigiéndose a la noche de regreso a clases el martes en una escuela del área de Los Ángeles donde ambos tienen hijos que asisten”, informó TMZ. Harper’s Bazaar lo llamó una “reunión sigilosa”.

Las fuentes describieron a la pareja separada a TMZ como “totalmente tranquilas entre sí y muy cordiales”.

Jennifer López y Ben Affleck siguen planeando divorciarse, según informes

Jennifer López solicitó el divorcio el 20 de agosto, según informó TMZ, después de dos años de matrimonio. La separación se fechó el 26 de abril y no utilizó un abogado para la presentación, según informó TMZ. La presentación del divorcio se produjo después de un verano en el que la pareja pasó vacaciones y acontecimientos importantes separados.

Sin embargo, TMZ informó que sus fuentes insisten en que, a pesar de la aparición en la escuela, el divorcio sigue en pie.

La salida escolar es la segunda vez este mes que Lopez y Affleck se reúnen públicamente. Según Page Six, la pareja fue vista “besándose” y tomándose de la mano cuando asistieron juntos a un brunch familiar en el Beverly Hills Hotel.

Jennifer López y Ben Affleck salieron, se comprometieron y luego se separaron hace 20 años. En su documental “The Greatest Love Story Never Told”, ella describió a Affleck como el amor de su vida, aunque ambos admitieron que a él le gusta menos la atención pública que a ella, un área de incompatibilidad en la que él dijo que estaba tratando de llegar a un acuerdo.

La muestra de afecto entre Jennifer López y Ben Affleck “no fue planeada”

Una fuente le dijo a Page Six que el hecho de que Jennifer López y Affleck se besaran y se tomaran de la mano en el brunch “no fue planeado”.

“Ben y JLo están actualmente en el Polo Lounge del Beverly Hills Hotel tomados de la mano y besándose. Los niños están con ellos, pero en una mesa separada”, le dijo la fuente a Page Six.

Dos de los hijos de Ben Affleck y los hijos de Jennifer López estaban en el brunch, informó Page Six, agregando que la ex esposa de Affleck, Jennifer Garner, también fue vista saliendo de ese brunch. Los dos también fueron vistos después del brunch sentados juntos en un auto y teniendo una conversación con miradas tensas en sus rostros.

Mientras tanto, In Touch Weekly informó que el amigo de Affleck, Matt Damon, no está encantado con la forma en que está tratando a Jennifer López.

“Ha estado en contacto con ella para el lanzamiento de la película, por lo que está en llamadas con ella todo el tiempo y ella se ha sincerado con él sobre lo mucho que está sufriendo”, dijo una fuente, refiriéndose a la película “Unstoppable”, que protagonizó Lopez y que la compañía de producción de Affleck y Damon coprodujo.

“Ha estado tratando de razonar con Ben para que sea un poco más compasivo con el hecho de que ella se siente humillada en este momento”, dijo la fuente a In Touch of Damon.

“No puede evitar sentir mucha simpatía por J. Lo”, dijo la fuente a In Touch of Damon. “Está tratando de jugar a Suiza y suavizar las cosas en ambos lados, pero Ben no se lo está tomando nada bien. Incluso sugerir que él tuvo alguna culpa realmente lo molesta. Dice que si Matt, o cualquier otra persona, estuviera en su lugar, habrían huido de ese matrimonio diez veces más rápido”.

Esta es la versión original de Heavy.com

LEER MÁS: Mujer de 33 años murió tras cirugía de levantamiento de glúteos