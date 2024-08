Jennifer Aniston se fija en Ben Affleck tras su ruptura con Jennifer Lopez

Jennifer Aniston está “mini-enamorada” de Ben Affleck, y sus amigos “podrían ver totalmente” a los dos saliendo en el futuro, según informa In Touch Weekly.

“Hay una línea de comunicación muy amistosa y coqueta entre ellos, además de un montón de amigos en común, desde Jon Hamm hasta Sandra Bullock, que pueden ver totalmente a Ben y Jen convirtiéndose en una pareja en el futuro”, dijo la fuente de In Touch a la publicación.

“Jen definitivamente ha estado mini-enamorada de Ben durante años, pero él siempre ha estado en estas relaciones muy serias y de largo plazo durante ese tiempo. Pero el cambio está en el aire”, le dijo la fuente a In Touch sobre Jennifer Aniston a principios de agosto, solo unas semanas antes de que Jennifer Lopez solicitara el divorcio de Affleck.

In Touch informó que Aniston “espera poder pasar tiempo juntos tras su inminente divorcio de Jennifer López”. Sin embargo, ni Aniston ni Affleck han confirmado los comentarios de la fuente.

Jennifer Aniston ve una “oportunidad” ahora que el matrimonio de Jennifer Lopez y Ben Affleck no está funcionando, dice el informe

Aniston ve una “oportunidad” debido a los problemas matrimoniales de Lopez y Affleck, dijo la fuente a In Touch.

“A medida que las cosas se calman bastante abiertamente entre J. Lo y Ben, existe una oportunidad real para que Jen [Aniston] recupere el tiempo perdido con Ben”, dijo la fuente a la publicación. “Nunca antes habían estado solteros al mismo tiempo, y Jen ha sido una verdadera fan de Ben durante décadas”.

TMZ dio la noticia el 20 de agosto de que Lopez había solicitado el divorcio de Affleck después de dos años de matrimonio; fechó su separación en abril de 2024 y presentó los papeles sin un abogado, según TMZ. TMZ también informó que la pareja no tiene un acuerdo prenupcial.

Jennifer Aniston y Ben Affleck coprotagonizaron una importante película de Hollywood

Ben Affleck y Jennifer Aniston coprotagonizaron la película de 2009, “He’s Just Not That Into You”, según IMDb.

Aniston se ha casado dos veces; con Justin Theroux y Brad Pitt. En 2019, le dijo a la revista People: “Mis matrimonios han sido muy exitosos, en [mi] opinión personal. Y cuando llegaron a su fin, fue una elección que tomamos porque elegimos ser felices, y a veces la felicidad ya no existe dentro de ese arreglo”.

Agregó, según People: “Claro, hubo baches, y no todos los momentos se sintieron fantásticos, obviamente, pero al final, esta es nuestra única vida y no me quedaría en una situación por miedo. Miedo a estar sola. Miedo a no poder sobrevivir. Permanecer en un matrimonio basado en el miedo se siente como si le estuvieras haciendo un flaco favor a tu única vida”.

Claramente, Affleck tiene preferencia por las morenas llamadas Jennifer. Además de con López, se casó y luego se divorció de la actriz Jennifer Garner, con quien tiene tres hijos. Por su parte, López se ha casado cuatro veces.

En el documental de Jennifer López, “La historia de amor más grande jamás contada”, Ben Affleck atribuyó su ruptura anterior, en 2004, a la atención pública que rodeó la relación. Dijo en el documental que prefería mantener su relación más privada.

