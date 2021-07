Así reaccionó Britney Spears al ver a Jamie Lynn Spears cantando sus canciones [VIDEO]

Britney Spears ha hablado sobre su hermana, Jamie Lynn Spears, y cómo se siente realmente por verla interpretar algunas de sus canciones.

En los últimos años, se sabe que Jamie Lynn Spears interpreta algunas de las canciones de su hermana durante conciertos o apariciones. Lo que muchos fanáticos no se dieron cuenta fue que a Britney Spears no le gustó, y lo dijo en un mensaje por medio de Instagram que escribió el 17 de julio de 2021.

“¡No me gusta que mi hermana se haya presentado en una entrega de premios y haya interpretado MIS CANCIONES para hacer remixes!” Britney Spears escribió como parte de un texto extenso en el que también llamó a su padre, Jamie Spears, por “manejar lo que [ella usa, dice, hace o piensa]”.

Britney Spears y su madre, Lynne Spears, vieron a Jamie Lynn interpretar “Till The World Ends”





En los Radio Disney Music Awards de 2017, Britney Spears fue honrada con el Icon Award, según Entertainment Tonight. En una especie de tributo, Jamie Lynn Spears interpretó el exitoso sencillo de su hermana mayor, “Till the World Ends”, remezcándolo ligeramente para hacerlo un poco diferente.

Jamie Lynn Spears pareció canalizar a Britney Spears con su actuación, luciendo su cabello rubio largo y muy similar a cómo Britney Spears ha usado el suyo en el pasado.

Britney Spears y su madre, Lynne Spears, miraban desde la audiencia y parecían estar disfrutando de la actuación. A Jamie Lynn Spears se unieron Kelsea Ballerini, Sofia Carson y Hailee Steinfeld, quienes cantaron canciones de Britney Spears en honor a la estrella.

Durante la actuación de Jamie Lynn Spears, se podía ver a Britney Spears con una gran sonrisa en su rostro, moviendo los brazos y balanceándose al ritmo. En algunos momentos, sin embargo, parecía encogerse.

“¡¡¡Mi supuesto sistema de apoyo me lastimó profundamente!!!” Britney Spears escribió en Instagram. Curiosamente, a Jamie Lynn Spears le gustó la publicación.

Después de la actuación, Britney Spears hizo una breve entrevista sobre lo que sentía. “Sin palabras”, dijo. “Estaba tan sorprendida, y ella era tan linda, y tenía una pequeña [diabólica] mirada en sus ojos”, dijo Britney Spears.

Si bien varios medios de comunicación informan que Britney Spears debe haberse referido a esa actuación en particular, hay muchos más por ahí. Jamie Lynn Spears también ha realizado sus propios remixes de las exitosas canciones de su hermana “Oops! I Did it Again” y “…Baby, One More Time” en el pasado. Puede ver algunos ejemplos en los videos a continuación.





Los fanáticos piensan que Britney Spears estaba hablando de Jamie Lynn Spears en otra publicación de Instagram

Britney Spears hizo una aparición virtual en la corte el 14 de julio de 2021 y le dijo al juez que supervisaba su caso de tutela que quiere acusar a su padre de abuso de tutela, según Vanity Fair.

Después de su comparecencia ante el tribunal, varias de las personas que alguna vez estuvieron cerca de ella acudieron a las redes sociales para expresar aparentemente su apoyo. Esas personas incluían a su ex gerente, Sam Lufti, su madre y su hermana. En cuestión de horas, Britney Spears publicó lo siguiente:

“No hay nada peor que cuando las personas más cercanas a ti que nunca te acompañaron publican cosas sobre tu situación, cualquiera que sea, y hablan con rectitud para pedir apoyo … ¡¡¡No hay nada peor que eso!! ¿Cómo se atreven las personas a las que más amas a decir algo … ¿¡¡¿¡¿siquiera alargaron la mano para levantarme en ese TIEMPO!!!??? ¿Cómo te atreves a hacer público que AHORA TE IMPORTA… extendiste tu mano cuando me estaba ahogando???? Una vez más … NO … así que si estás leyendo esto y sabes quién eres … ¡¡¡ y realmente tienes el descaro de decir algo sobre mi situación solo para salvarte las apariencias públicamente!!! Si vas a publicar algo … Por favor, detén el enfoque recto cuando estás tan lejos de ser recto que ni siquiera es gracioso … Y ten un buen día !!!!! PD: si estás leyendo esto hoy y puedes identificarte … Lo siento porque sé lo que es … y les envío mi amor”.

Si bien no está 100% claro de quién habla Britney Spears, los fanáticos encendieron la sección de comentarios convencidos de que era un mensaje claro para su hermana.

