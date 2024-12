Jamie Foxx reveló que sufrió una hemorragia cerebral

El actor Jamie Foxx habló sobre sus misteriosos problemas de salud, que según él fueron causados ​​por una hemorragia cerebral provocada por un derrame cerebral.

Foxx hizo los comentarios en el nuevo especial de Netflix llamado “Jamie Foxx: What Had Happened Was”.

“Es un misterio”, dijo en el programa. “Todavía no sabemos exactamente qué me pasó”. Foxx terminó en el hospital en abril de 2023, informó CNN, etiquetando sus problemas médicos como “no revelados” en ese momento.

“El 11 de abril, tenía un fuerte dolor de cabeza y le pedí a mi hijo una aspirina. Y me di cuenta rápidamente de que cuando estás en una emergencia médica, tus hijos no saben qué (censurado) hacer”, dijo.

“Antes de poder conseguir la aspirina, salí”, dijo Jamie Foxx. “No recuerdo 20 días”.

Jamie Foxx dijo que los médicos le dijeron que sería el “peor año” de su vida

Jamie Foxx dijo en el especial que los médicos le dijeron: “Va a ser el peor año de su vida”.

Jamie Foxx dijo que se mantuvo alejado del público durante algún tiempo porque se sentía “mareado” y no quería que la gente malinterpretara su comportamiento como algo más.

Foxx publicó un video en Instagram en el que habla del especial y escribió: “Es necesario dar las gracias personalmente. Solo quiero dar las gracias a todos los que rezaron y ahora tienen la oportunidad de escuchar lo que realmente fue. Es una bendición estar en la posición en la que estoy para poder contarles mi historia a mi manera, así que vayan a Netflix ahora mismo y vean mi especial ‘What had happened was’. Espero que los chistes los hagan reír y que la historia los inspire… Ha sido un viaje increíble”.

Jamie Foxx elogió a su hermana por llevarlo rápidamente al hospital

En el especial, Jamie Foxx elogió a su hermana Deidra Dixon por llevarlo rápidamente al hospital.

“Lo que me dijeron fue que me llevaron al primer médico y me dieron una inyección de cortisona y me enviaron a casa. No sé si se puede hacer Yelps para médicos, pero eso es media estrella. Mi hermana dijo ‘No’. Con un metro ochenta de altura y llena de amor, dijo que algo andaba mal con mi hermano”, dijo en el especial.

Jamie Foxx agregó: “Me llevaron a operarme… tu vida no pasa por tu rostro, fue extrañamente pacífico”.

“Cuando me desperté me encontré en una silla de ruedas, no podía caminar. Jamie Foxx no sufre derrames cerebrales”, recordó Jamie Foxx.

