Muere hermanita de Jamie Foxx: ¿Cómo murió DeOndra Dixon de 36 años?

DeOndra Dixon, es la hermana pequeña de Jamie Foxx murió. El actor compartió la triste noticia en su cuenta de Instagram. Ella tenía 36 años.

Foxx, de 52 años, compartió una serie de fotos de él con Dixon, quien nació con síndrome de Down, y escribió: “Mi corazón está destrozado en un millón de pedazos…mi hermosa y amorosa hermana Deondra [falleció]…. cualquiera que conoció a mi hermana … sabía que ella era una luz brillante”.

“No puedo decirte cuántas veces hemos tenido fiestas en la casa donde ella se subió a la pista de baile y se robó el show”, expresó Foxx.

“Bueno, sé que ahora está en el cielo bailando con sus alas … aunque mi dolor es increíble, sonrío cuando pienso en todos los grandes recuerdos que me dejó … mi familia … y sus amigos … Bailando en los Grammy … Y convirtiéndose en la embajadora de @globaldownsyndrome … desde que se deslizaba por las escaleras con una sonrisa tan amplia como el río grand … hasta darnos una serenata con toda su música …”

Foxx añadió: “Deondra, has dejado un hueco en mi corazón … pero lo llenaré con todos los recuerdos que me diste … te amo con cada gramo de mí … nuestra familia está destrozada…por favor, mantengan a mi familia en sus oraciones … ”

Foxx tiene dos hijas de dos relaciones diferentes. Comparte a Corinne Foxx, de 26 años, con la veterana de la Fuerza Aérea Connie Kline, y Annalise Bishop, de 12, con su ex novia Kristin Grannis.

Dixon soñaba con convertirse en bailarina profesional

La hermana de Foxx nació el 6 de septiembre de 1984 en Dallas, Texas, Dixon nunca dejó que el síndrome de Down la detuviera. En sexto grado, comenzó a competir en las Olimpiadas Especiales y, después de graduarse de Terrell High School en 2002, Dixon se mudó a Thousand Oaks, California para vivir con su hermano mayor y otros miembros de su familia.

En 2011, Dixon se convirtió en embajadora de la Global Down Syndrome Foundation. “Siento que nací para bailar”, escribió Dixon en su biografía . También era consciente de los privilegios que le habían otorgado al tener un hermano mayor tan famoso.

“Mi hermano me ha dado la oportunidad de hacer algunas cosas especiales”, escribió Dixon. “Bailé en su video ‘Blame It’. He bailado en el escenario en algunos de sus conciertos en todo el país. ¿Y adivinen qué? ¡He bailado en los Grammy! ”

“Muchos niños con síndrome de Down nunca tienen la oportunidad de brillar o perseguir sus sueños”, agregó Dixon. “Cada uno tiene algo que ofrecer y cada uno tiene un sueño. Por favor ayúdenme a mí y a mi familia a defender a tantos niños hermosos y brillantes con síndrome de Down que han sido abandonados. Juntos haremos realidad los sueños”.

Foxx se enamoró de su hermanita a primera vista

Dixon y Foxx comparten la misma madre, Louise Annette Dixon, y su padre, George Dixon, es el padrastro del actor Just Mercy . Foxx tenía 16 años cuando nació su hermanita, y este se enamoró de ella al instante que la vió.

“No nos enfocamos con el hecho de que tenía síndrome de Down”, le dijo a PEOPLE en noviembre de 2011.” Estábamos enfocados con el hecho de que era linda. Era una pequeña bola de chocolate”.

Foxx también habló muy bien de sus habilidades de baile. “Siempre pierdo la batalla del baile porque ella tiene buenos movimientos. Una cosa que la gente puede no entender es que la persona con necesidades especiales, el amor que te dan no tiene filtros. No hay nada en la forma de que te amen y hay nada en la forma de que ellos se enojen contigo tampoco”.

