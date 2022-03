Jacqie Rivera sorprende en la alfombra de los Latin BMI tras importante resolución

Jacqie Marín Campos, también conocida como Jacqie Rivera, la segunda hija de Jenni Rivera y la hermana de Chiquis, sorprendió en la alfombra roja de los premios Latin BMI, que celebra a los mejores en la composición de la música latina, un día después de que confesara en las redes sociales un profundo disgusto con la forma con la que estaba manejando los reveses en sus esfuerzos por bajar de peso.

La intérprete de música cristiana asistió con enterizo negro de top y pantalón, que le estilizaba su figura, mientras que aplicaciones de rosas sobre un tul transparente en las mangas, le daban un toque coqueto y juvenil. La mamá de cuatro chicos completó su atuendo con unas sandalias con plataformas cubiertas en estampado de tigre, mientras que los tacones parecían un arcoiris con listas de colores.

“Me siento inspirada”, escribió la artista en sus redes sociales y completó el mensaje con esta cita: “La verdadera belleza de la música es que conecta a la gente. LLeva un mensaje y nosotros, los músicos, somos los mensajeros” – Roy Ayers.

El mensaje que parece haber recibido Jacqie es que la música es para compartirla y la vida para disfrutarla, según se pudo ver en las fotos que subió a las redes, en las que se la ve sonriente, siendo entrevistada, bailando, acompañada del artista Taboo del grupo The Black Eyed Peas y otras personalidades.

La decisión de Jacqie de asistir a los premios Latin BMI fue celebrada por sus fans, pues en su publicación anterior había confesado sufría de ansiedad, poco antes también había revelado que se estaba sintiendo mal con ella misma por no haber bajado de peso, a pesar que llevaba varias semanas haciendo dieta y ejercicio.

“Voy a ser un poco vulnerable con ustedes. He luchado toda mi vida con la imagen corporal y mi peso. Desde que tengo uso de razón odiaba la báscula y lo que veía en el espejo. He estado en todas las dietas. Desde que tenía 12 años. Y admitiré que he visto resultados. Pero eso no fue fácil. Me tomó 3 y medio años perder 75 lbs. En mi peso más bajo pesaba 155 libras. Y pregúntame si fui feliz ¡No!”, escribió Jacqie

Ahora “estoy en 195 libras. Estoy de vuelta en el camino de la pérdida de peso. He estado entrenando constantemente durante mes y medio y tratando de mantenerme enfocada y la maldita escala no ha cambiado. He estado tan frustrada y sido muy dura conmigo mismao. Me he llamado a insultado con las palabras más feas. Hasta que por fin esta semana pasó algo. Me senté conmigo misma y mis pensamientos. Y me di cuenta si no soy feliz ahora y no era feliz en mi punto más bajo cuando tenía una talla 8-9, el problema no es mi peso, o mi talla. El problema es mi definición de belleza y de mis prioridades. Este último mes he estado tan centrada en lo que no estaba pasando. que no me detuve a apreciar lo que tengo. El hecho de que hacer ejercicio me estaba ayudando a mejorar mi bienestar mental y emocional. ¡Eso es tan valioso por sí mismo! Tampoco veía que mi dedicación y constancia fue creciendo. Tuve que disculparme conmigo misma por no apreciar mis logros. Y me prometí a mí misma que redefiniría lo que la verdadera belleza significa para mí. No será fácil, podría tener algunos deslices, pero aprenderé a AMAR verdaderamente y estar orgullosa de mí mismo en todos los aspectos, incluso si no coincide con los estándares de la sociedad. ❤️‍🔥

Haré que el viaje sea tan importante como el destino. 🌻”, concluyó Jacqie.

Su paso por la alfombra de los Premios BMI Latin demuestra que va por muy bien camino.