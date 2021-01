J Balvin habla de su salud mental: ¿Cómo se encuentra el cantante? [VIDEO]

J Balvin es una de las personalidades de la industria del entretenimiento que ha sido muy abierto en relación a su salud mental, esto con la finalidad de inspirar a sus seguidores a estar muy atentos a cualquier tipo de padecimiento.

En el pasado, el artista colombiano dio a conocer su interminable lucha en contra de la ansiedad y depresión, por lo que ha estado recibiendo la medicación necesaria para poder superar satisfactoriamente sus problemas de salud mental.

En una reciente publicación en las historias de su cuenta oficial en Instagram, Balvin hizo referencia a su salud mental: “Un día más en el proceso de la mejoría, sé que vamos a salir victoriosos. Legendario y cuando me refiero a legendario son las personas que no tienen miedo en contar nuestras debilidades y después cómo salimos victoriosos de las pruebas”.

En otro videoclip en sus historias en Instagram, el intérprete reiteró su mejoría: “Les voy a decir una cosa y sólo lo voy a decir una vez: Me estoy aliviando (…) Si así cinco meses vueltos mie… funcionamos, espérense. Pero bueno, no voy a celebrar porque después se me acaba el efecto y ahí sí me jo… (risas)”.

Alba Mery Balvin, madre de J Balvin, se pronunció sobre la salud mental del cantante

En el mes de diciembre de 2020, la madre del cantante ofreció declaraciones exclusivas a un show de entretenimiento en Colombia en donde reiteró que su hijo estaba pasando por una fuerte crisis de depresión: “Este es el momento más difícil que está viviendo Josecito y sin embargo estuvo en los Grammy y abrió su corazón. En Navidad se le veía que el brillo no era igual, pero mira que las apariencias engañan. En cierta forma esta depresión ha bendecido su vida”.

Alba Mery Balvin también se refirió al proceso que ha enfrentado su familia con el diagnóstico de su hijo: “Hay padecimiento, hay tristeza, hay lágrimas de parte de él y de parte de nosotros como familia, pero también hay salud y mucho que agradecer… Hay gente que no tiene la oportunidad de ir a un psiquiatra, Josecito lo tiene”.

“Yo tengo una esperanza y una fe más grande que el océano que si él está bien asistido y si se toma su medicación y no la suspende, las cosan van a fluir”, puntualizó la progenitora del cantante para hacer énfasis en su fe inquebrantable en cuanto a la salud mental de su hijo.

J Balvin: ¿Qué dijo sobre su ansiedad en el pasado?

En el mes de noviembre de 2020, J Balvin se mantuvo alejado de las plataformas digitales en medio de una decaída en sus problemas de ansiedad. En ese momento, el afamado colombiano habló abiertamente sobre lo sucedido con sus millones de seguidores en Instagram.

“Como cualquier persona he tenido algunos desafíos. No me gusta actuar, ni estar fingiendo la felicidad o que todo está perfecto. Soy un ser humano también frágil y vulnerable, quizás hasta más que algunos de ustedes, así que esperaré que pase la tormenta”, mencionó Balvin para referirse al tiempo que estaría alejado de las redes sociales para poder recuperarse.

Asimismo, el intérprete de “Rojo” le agradeció a cada uno de sus fanáticos por mantenerse preocupados por su ausencia en la plataforma de Instagram.

En medio del confinamiento por la pandemia del COVID-19, J Balvin pasó gran parte del tiempo en compañía de su familia en su residencia a las afueras de Medellín, su ciudad natal en Colombia.

