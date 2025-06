ICE detuvo a Khaby Lame, el tiktoker más famoso del mundo

En las últimas horas se conoció que el reconocido tiktoker Khaby Lame, quien es uno de los más famosos del mundo, fue detenido durante este 6 de junio de 2025, por agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), así lo dio a conocer el activista político Bo Loudon por medio de su cuenta en X.

De acuerdo con su publicación Bo Loudon aseguró que el tiktoker ítalo-senegalés de 25 años de edad, quien se hizo famoso por sus videos virales de humor, Khaby Lame fue detenido en Las Vegas, debido a ser un inmigrante ilegal y trasladado en custodia al Henderson Detention Center, en Nevada.

“🚨ÚLTIMA HORA: El TikToker de extrema izquierda, Khaby Lame, un inmigrante ilegal, acaba de ser arrestado y ahora se encuentra bajo custodia de ICE bajo la presidencia de Trump. Descubrí que era un inmigrante ilegal que se quedó en el país más tiempo del permitido por una visa inválida, evadió impuestos y personalmente tomé medidas para que lo deportaran. ¡Nadie está por encima de la ley!

🚨BREAKING: Far-left ILLEGAL ALIEN TikToker Khaby Lame was just ARRESTED and is now in ICE custody under President Trump.

I discovered he was an illegal who overstayed an invalid VISA, evaded taxes, and I personally took action to have him deported.

No one is above the law! pic.twitter.com/cpcxfQFRIm

— Bo Loudon (@BoLoudon) June 6, 2025