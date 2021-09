Hombre fue arrestado con en las afueras de la casa de Ariana Grande: ¿Qué pasó?

La superestrella Ariana Grande tuvo una visita poco grata en su casa de Hollywood Hills esta semana.

TMZ reportó que Aharon Brown de 23 años se presentó en la residencia de Grande en medio de la noche demandando ver a la cantante de “Thank U Next”. Cuando la seguridad le pidió que se retirara, el intruso presuntamente sacó un cuchillo. El Departamento de Policía de Los Ángeles fue llamado a la escena.

Según TMZ, una fuente policial declaró que el incidente ocurrió alrededor de las 2 de la mañana el 10 de septiembre. Brown enfrenta cargos por blandir un arma. TMZ reporta que Grande ha expedido una orden de alejamiento temporal contra Brown, que ha sido aceptada. Grande no interactuó con Brown durante el incidente.

No es la primera vez que alguien aparece en la casa de Grande

En marzo de 2020, TMZ reportó que un fanático se acercó a la casa de Grande y llamó a la puerta. El intruso escupió a un oficial de policía que había llegado al lugar.

Entre las pertenencias del hombre se encontraron direcciones para llegar a la casa de Grande y una carta de amor dirigida a la cantante. Algunas fuentes le dijeron a TMZ que el hombre fue multado con cargos por invasión de propiedad privada y de agresión por escupir a un oficial de policía.

Más tarde se identificó al hombre como Fidel Henriquez de 26 años. En mayo de 2020, un juez le otorgó un orden de alejamiento permanente contra Henriquez a Grande y a su madre, Joan. La orden de alejamiento se extiende hasta el 5 de mayo de 2025.

El fan que le regala regalos bizarros a Grande

Allá por el año 2014, TMZ reportó que un oficial de policía en Lowell, Massachusetts visitó la casa de un hombre que le había enviado regalos indeseados en múltiples ocasiones a Grande.

Según TMZ, la lista de regalos extraños que Tim Normandin le había enviado a Grande incluía una calabaza de 42.5 libra, calendarios de perros y gatos, y una roca de las Montañas Blancas de New Hampshire.

Grande ha tenido un perfil bajo últimamente

La cantante de “Dios es una mujer” no estuvo presente ni en los MTV Video Music Awards ni en la Gala del Met esta semana. Grande y su nuevo marido Dalton Gomez aún no han aparecido en ninguna alfombra roja como marido y mujer. Muchos fanáticos esperaban verlos en los VMAs (Grande estaba nominada a varios premios incluido Artista del Año), pero no tuvieron suerte.

Grande ha estado promocionando la nueva temporada de “The Voice” en Instagram, programa en el que será coach por primera vez.

“Amo mi #teamariana y estoy esperando impacientemente poder seguirlos a todos en Instagram y mostrarles su trabajo y que el mundo se enamore de ellos al igual que lo hice yo,” escribió como leyenda de una publicación en Instagram.

La relación de Grande y Gomez

Grande reveló oficialmente su relación con el agente inmobiliario Gomez cuando la pareja bailó una canción lenta en su video para la canción “Stuck with U” que cantó junto a Justin Bieber.

En agosto de 2020, una fuente le dijo a Us Weekly que “Ariana ve algo distinto en Dalton que no ha visto antes en los chicos con los que salió. Es el tipo de muchacho que ha estado buscando. Él la protege mucho, se esfuerza por darle todo, y tiene pequeños gestos de caballerosidad. Dalton hará lo imposible para darle lo que necesita.”

La pareja intercambió votos matrimoniales en el hogar de Grande en mayo de 2021.

