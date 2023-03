Muerte de Irma Serrano: ¿Cuántos hijos tuvo la Tigresa?

Este miércoles el mundo del entretenimiento latino amaneció con la triste noticia de la muerte de la legendaria actriz mexicana Irma Serrano, más conocida como “La Tigresa”, quien falleció a la edad de 89 años, de acuerdo a Infobae.

La artista, originaria de Chiapa, se caracterizó siempre por ser una mujer polémica y aunque en su vida tuvo varios amores, incluso con hombres mucho menores que ella, una de las grandes interrogantes que se hacen muchos de sus fans es si la Tigresa fue mamá.

La respuesta es no. Irma Serrano dedicó su vida a su carrera de actriz y en los 90′ incluso se lanzó al mundo de la política, lo que siempre la mantuvo muy ocupada, dejando de lado su deseo de ser madre.

Play

LO ÚLTIMO: Muere Irma Serrano, La Tigresa, a los 89 años La actriz y política mexicana Irma Serrano, mejor conocida como ‘La Tigresa’, murió a los 89 años, según lo confirmó la Asociación Nacional de Intérpretes. 01 marzo de 2023 Te invitamos a ver el siguiente video: López Obrador confirma que Tesla se instalará en Nuevo León //youtu.be/5gAn23y7lkY COMENTA ESTE VIDEO Y COMPARTELO CON TUS AMIGOS… 2023-03-01T15:21:04Z

El único momento en que la Tigresa intentó realizarse en la maternidad, según lo dio a conocer El Universo, fue en el 2003, te iendo ya 70 años, cuando reveló públicamente que realizó un procedimiento para ser madre.

La también productora dijo en ese momento que recurrió al esperma de su expareja, el empresario Alejo Peralta, muerto en 1997, que estaba guardado en Houston, donde los doctores iban a realizar un proceso de fertilización asistido.

Y aunque la Tigresa dejó en claro que estaba emocionada al saber que criaría a su primogénito, explicó que no sería ella quien lo llevaría en su vientre, sino que para su deseo una sobrina le prestaría el vientre.

Play

En compañía de… Irma Serrano La Tigresa 01/02/15 En compañía de… Irma Serrano La Tigresa 01/02/15 Gustavo Adolfo Infante cuenta con la presencia exclusiva de Irma Serrano, una actriz, política y empresaria mejor conocida como La Tigresa. Para más información entra en cadenatres.com.mx/en-compania-de-0 No olvides dejarnos tus comentarios y visitarnos en: Facebook facebook.com/CadenaTresMx Twitter twitter.com/cadenatres_mx Sitio cadenatres.com.mx irma serrano, irma serrano canciones, irma… 2015-02-03T03:57:06Z

“Ella accedió a prestar su vientre para que también le fuera practicado un embarazo y así estar esperando a dos bebés al mismo tiempo”, explicó la mexicana, quien no dijo el nombre de su sobrna pero aseguró que era muy cercana a ella. “Es una muchacha casada y con hijos. Es muy parecida a mí y me quiere mucho; me prestó su vientre y si a mí no me funciona a ella sí porque está muy joven. Ojalá y se den los dos niños. Ella sólo está prestando su vientre, pero sabe que es mío”.

A pesar de haber hecho esa revelación en aquel entonces, después no se supo nada del embarazo ni si llegó a buen término, por lo que se presume que finalmente no se dieron las cosas.

Al momento de su muerte, la Tigresa tenía 89 años, tras sufrir un infarto fulminante, de acuerdo a lo revelado por Poncho De Nigris y Shanik Berman.

La Tigresa se inció en el mundo del entretenimiento en 1950 y de inmediato saltó a la fama no solo por su talento sino por su belleza, convirtiéndose en una de las reinas del cine más reconocidas.