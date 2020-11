Hijo de William Levy y Elizabeth Gutiérrez reaparece tras accidente. Cómo está? [ FOTO]

Christopher, el hijo de William Levy y Elizabeth Gutiérrez reapareció tras el terrible accidente que sufrió mientras manejaba un carrito de golf en Miami. El chico de 14 años sufrió severas heridas en las piernas y requerirá de una larga recuperación.

El accidente, ocurrido el 5 de octubre de 2020, fue tan grave que Christopher Levy debió ser llevado a un hospital con unidad de trauma en helicóptero, donde fue sometido a una operación. Desde entonces, el chico y sus padres habían estado alejados de las redes sociales y habían dado escasas novedades sobre su estado.

El silencio mediático sobre Toti, como le dice su mamá, fue roto por la propia Elizabeth Gutiérrez, quien publicó una tierna foto familiar para dar gracias para celebrar la fortaleza de su hijo y el apoyo de familiares, médicos, amigos y fans:

“Siempre he tenido mucho que agradecer, pero este año a sido un año en el que he sentido que todas mis oraciones han sido escuchadas que mis hijos han sido protegidos aun cuando yo no estaba con ellos.. que la vida te pone pruebas de fe, q tal vez no todo sea color de rosa, pero sientes en cada paso de fe que tomas la presencia de Dios en tu vida.. Dios tiene el control y escribe tu vida. Hoy más q nunca me siento bendecida, agradecida con todas las personas, doctores, familia que pensando que tal vez no los veamos.. los vemos y se los agradecemos infinitamente.

Mi Toty está mucho mejor de cuando empezamos pero seguimos con su recuperación. Si antes admiraba su fuerza ahora lo admiro más!! Esa fuerza mental combinada con su Fe en Dios a sido el mejor remedio!! Gracias gracias gracias a todos uds por sus innumerables oraciones por sus mensajes y su cariño!! Bendiciones en este y todos los días!! 🙏🏼”

https://www.instagram.com/p/CIEg08HhJPL/