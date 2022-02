Heather McDonald: cómica se desmaya en plena actuación y termina en el hospital

La comediante Heather McDonald se desmayó en el escenario durante un espectáculo en Tempe, Arizona, y fue llevada al hospital. La estrella de Chelsea Lately está consciente y se somete a pruebas, pero aún se desconoce la causa del desmayo, dijo en un video de Instagram desde su cama de hospital.

Según TMZ, algunos testigos informaron que McDonald, la cabeza de cartel del programa, dijo: “Estoy vacunada, doblemente vacunada, reforzada, vacunada contra la gripe, no he contraído el COVID y Jesús me ama más”. Tan pronto como terminó la frase, informó el medio, la comediante se derrumbó y se golpeó la cabeza contra el suelo. Estaba consciente después de la caída, y un técnico de emergencias médicas y una enfermera del público corrieron al escenario para ayudar a la estrella.

TMZ escribió que alguien llamó al 911 y llegaron paramédicos para cuidar a McDonald. Rechazó la ambulancia y, en cambio, su cuñada la llevó al hospital. Según 12News, McDonald sufrió una fractura de cráneo cuando se cayó.

La agente de la comediante le dijo al medio que la deshidratación puede haber sido la causa del desmayo: “Es posible que haya perdido el conocimiento debido a la deshidratación. Se hizo la prueba y no tiene COVID”.

McDonald reveló en un video de Instagram que nunca se había desmayado y se disculpó con sus fans

La comédienne Heather Mcdonald s'effondre sur scène en livrant une blague sur la vaccination où elle raconte qu'elle est doublement vaccinée et boostée. Elle est aussitôt hospitalisée.

"C'est la première fois que ça m'arrive"

McDonald publicó un video de Instagram en sus stories desde la sala de emergencias del hospital, donde dijo: “Lo siento mucho. Me desmayé en el escenario. Me levanté, hice una broma y me sentí muy mareada”. Ella le mostró a la cámara su ojo, que estaba hinchado después de su caída. “No puedo creer que esto haya sucedido y me siento muy mal porque se fueron sin ver el show y luego cancelaron la segunda actuación en Tempe”, agregó. “Volveré.”

La madre de tres hijos dijo: “Nunca me he desmayado en mi vida”. Según TMZ, McDonald les dijo que se hizo una tomografía y otras pruebas, pero que aún no han descubierto qué causó el desmayo. Le dijo al medio que le duele la cabeza y que se siente cansada. También confirmó que nunca dio positivo por COVID-19 y que está completamente vacunada y reforzada.

Justin Martindale, quien también actuó en el espectáculo, tuiteó: “Heather McDonald es una campeona. Gracias Tempe por venir esta noche. Definitivamente fue aterrador, pero ahora tiene a su familia con ella. Y nos vemos la próxima vez con más fuerza que nunca”.

McDonald es muy conocida por aparecer en Chelsea Lately y ahora presenta el popular podcast Juicy Scoop

McDonald, de 51 años, comenzó su carrera como escritora con Keenan Ivory Wayans y ganó popularidad gracias a su comedia en vivo en Los Ángeles. También escribió para los hermanos Wayan en algunas de sus películas. En 2007, McDonald se convirtió en guionista de Chelsea Lately cuando se estrenó y fue una de los ocho guionistas del programa.

En 2015, se estrenó en Netflix su especial del año anterior, Heather McDonald: I Don’t Mean To Brag. Su último especial de stand-up, Juicy Scoop, está disponible en Amazon Prime Video. McDonald también es una autora de éxito, ya que publicó dos libros en 2010 y 2013. Su primera memoria, You’ll Never Blue Ball in This Town Again: One Woman’s Painfully Funny Quest to Give It Up, llegó a la lista de los más vendidos del New York Times.

McDonald ahora presenta el popular podcast Juicy Scoop with Heather McDonald, que lanzó en 2015. Según la biografía de su sitio web, McDonald está casada, tiene dos hijos y es madrastra.