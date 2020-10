Halloween 2020: 5 aterradoras películas ideales para ver en casa

Halloween es una de las celebraciones más esperadas por los niños en los Estados Unidos. Este año se celebra el sábado 31 de octubre de 2020, por lo que es oportuno que desde ya vayan preparando sus mejores disfraces y dulces para celebrar en grande. Halloween, tradicionalmente llamado ‘Víspera de Todos los Santos’, se celebra la noche anterior al ‘Día de Todos los Santos’ de la comunidad católica, cuya festividad se celebra el 1 de noviembre de 2020, el primer domingo del mes de noviembre.

En los Estados Unidos es una tradición que las familias vistan disfraces acorde a la temática y entreguen dulces a los niños de su vecindario. Al igual que decorar las casas acorde a la temática para hacer mucho más espeluznante dicha celebración.

La historia de Halloween

De acuerdo con History.com, la tradición se originó con el antiguo festival celta de Samhain, cuando la gente encendía hogueras y usaba disfraces para protegerse de los fantasmas. En el siglo VIII, el Papa Gregorio designó el 1 de noviembre como una festividad para honrar a todos los santos. Posteriormente, el Día de Todos los Santos incorporó algunas de las tradiciones de Samhain. La noche anterior al ‘Día de Todos los Santos’ se conocía como ‘All Hallows Eve’ y poco tiempo después, como Halloween. Con el pasar de los años, Halloween se convirtió en una festividad para pedir dulces, tallar calabazas con figuras tenebrosas, reunirse con amistades, vestir disfraces y comer dulces al final del día.

En la actualidad, los ciudadanos estadounidenses gastan anualmente 6 mil millones de dólares en celebraciones de Halloween, lo que lo convierte en el segundo feriado comercial más grande en los Estados Unidos después de Navidad, según reseña History.com.

Halloween 2020: 5 películas ideales para disfrutar en casa

Si bien ya el año 2020 parece como una película ideal para Halloween, durante la celebración también se acostumbra a ver las cintas más icónicas de estas fechas, que veces son espeluznantes, terroríficas e incluso hilarantes.

En un Halloween particularmente diferente, quizás la mejor opción sea quedarse en casa viendo una película de miedo en vez de salir a pedir dulces, es por eso que preparamos este conteo con 5 películas de terror recomendadas para disfrutar esta noche de brujas.

1. El Resplandor (1980)

Es una película basada en la novela del famoso escritor de terror, Stephen King y está dirigida por Stanley Kubrick, uno de los genios más recordados del séptimo arte.

De acuerdo al portal web especializado IMDB, El film comienza cuando un escritor se muda con su familia a un elegante hotel apartado en las montañas, con la intención de cuidarlo durante el invierno y así también lograr superar el bloqueo creativo que posee. Las cosas se tornan extrañas y preocupantes cuando el protagonista comienza a tener alucinaciones donde aparecen extraños personajes y se imagina a sí mismo matando a toda su familia.

El resplandor – Trailer 2009-11-25T09:54:53Z

2. Cuando Llama un Extraño (1979)

Todo comienza cuando Tony Beckley (el asesino) acosa a una niñera (Carol Kane) por teléfono, siendo esta una de las escenas más espeluznantes de la historia del cine en cuanto a películas de miedo se trata.

Años más tarde, Charles Durning en el papel del investigador se obsesiona con la idea de atrapar al asesino, el cual ha escapado del psiquiátrico donde permanecía recluido y ahora pasea por las calles libremente, mientras la niñera que lo encerró años atrás lidia con la culpa de lo que sucedió esa noche.

When A Stranger Calls Trailer (1979)A psychopathic killer terrorizes a babysitter, then returns seven years later to menace her again. 2010-06-11T18:35:48Z

3. Halloween (1978)

Es un clásico que nunca puede faltar en el top de películas de halloween. La cinta original fue estrenada en 1978 y en su momento atemorizó a un centenar de personas tras contar la historia de un asesino en serie conocido como Michael Myers, quién luego de estar recluido por 15 años en un hospital psiquiátrico, escapa con la intención de ir por su próxima víctima: Su hermana menor.

Halloween (1978) TrailerJohn Carpenter's HALLOWEEN premiered on October 25th, 1978, not in Los Angeles with a big event at Mann's Chinese Theater, instead it opened in Kansas City. It did quite well there and opened up in Chicago, and then earned showings in New York. From there, it had a platform release across the country, playing in… 2011-09-09T06:13:23Z

4. El Conjuro (2013)

Una cinta que no lleva mucho tiempo de haber salido a la pantalla grande, pero ha logrado convertirse en todo un éxito de taquilla por manejar un terror clásico que generó todo tipo de reacciones en las audiencias, llegando a catalogarla como uno de los filmes más aterradores de todos los tiempos.

En “El Conjuro”, una pareja de investigadores de fenómenos paranormales deciden entrar en una misteriosa casa, donde ocurrieron hechos espantosos que dieron lugar a la aparición de varios espíritus, que ahora atormentan a los nuevos inquilinos. Interesante detallar que los sucesos que se cuentan en “El Conjuro” están basados en hechos completamente reales.

Trailer | El ConjuroResumen: Basada en una historia real, la película cuenta la escalofriante historia de cómo Ed y Lorraine Warren, renombrados investigadores de fenómenos paranormales, fueron requeridos por una familia aterrorizada por una presencia oscura en una aislada granja. Obligados a enfrentarse a una poderosa entidad demoníaca, los Warren se encontraron atrapados en el caso más terrorífico… 2013-09-24T09:16:29Z

5. El Exorcista (1973)

Es otro clásico que no se puede quedar por fuera en este top de las mejores películas de terror de todos los tiempos. La historia trata sobre una adolescente que es poseída por un peligroso y temido demonio, como es de esperarse, la madre preocupada busca la ayuda de un sacerdote para practicarle un exorcismo, pero las cosas no siempre resultan tan sencillas como se espera.

La actuación de Linda Blair es tan buena, que hará que no puedas dormir en toda la noche y comiences a creer en los demonios. La historia detrás del filme es casi tan aterradora como la cinta en sí, múltiples testimonios aseguran que tanto el talento como el equipo de producción vivió momentos aterradores haciendo esta cinta.

Anciano Desgraciado – El Exorcista (1973)Gracias por el ver el Corto. 2015-10-03T22:58:23Z

Ya saben, aquí les dejamos cinco opciones para darle un poco más de horror a la noche más espeluznante del año.