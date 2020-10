Halloween 2020: Películas de terror en Netflix y Amazon Prime

Hasta que llegó el día más esperado para los fanáticos del miedo y el terror. Para darle más horror a este Día de las Brujas o Halloween, hemos escogido las mejores películas de miedo para ponernos más en el ambiente terrorífico. Ya que este 31 de octubre tendremos que mantener distanciamiento social, aquí tenemos una buena lista de películas para disfrutarlas en casa.

Abajo encontrarás una lista de películas de terror que puedes encontrar en Netflix y Amazon Prime. Seamos honestos, fanáticos del terror: gran parte del género que nos gusta es basura. Pero aquí hemos buscado lo mejor de lo que puedes encontrar en dichas plataformas. A continuación puedes ver la lista dec las películas de terror que puedes encontrar en Netflix y Amazon Prime.

1922 (Netflix)

1922 | Official Trailer [HD] | NetflixLife is rarely fair. Based on the novella by Stephen King, comes a new Netflix Film, 1922. Now streaming. Watch 1922 on Netflix: https://www.netflix.com/ SUBSCRIBE: http://bit.ly/29qBUt7 About Netflix: Netflix is the world's leading internet entertainment service with 130 million memberships in over 190 countries enjoying TV series, documentaries and feature films across a wide variety… 2017-09-22T15:30:14Z

La cinta 1922 es una adaptación de Stephen King. Una cinta sangrienta. Thomas Jane interpreta a Wilfred James, un hombre provinciano que manipula a su hijo adolescente (Dylan Schmid) para que lo ayude a matar a su madre (Molly Parker) para que ella no pueda tomar su parte del dinero de la familia y mudarse a la gran ciudad, dejando su granja. Wilfred y su hijo luchan por hacer frente a lo que han hecho y deben tratar de sobrevivir a su oscura vida como asesinos.

The Autopsy of Jane Doe ) Netflix

The Autopsy of Jane Doe Official Trailer 2 (2016) – Emile Hirsch MovieStarring: Emile Hirsch, Brian Cox and Ophelia Lovibond The Autopsy of Jane Doe Official Trailer 2 (2016) – Emile Hirsch Movie Cox and Hirsch play father and son coroners who receive a mysterious homicide victim with no apparent cause of death. As they attempt to identify the beautiful young "Jane Doe," they discover increasingly bizarre… 2016-12-03T01:58:53Z

Hay muy pocas películas de terror con una configuración tan perfecta como esta. Brian Cox y Emile Hirsch interpretan a un forense y su hijo en una pequeña ciudad. Reciben una entrega nocturna de un cuerpo que no tiene identidad. Su exterior parece impecable, pero todo en su interior es un desastre. Mientras intentan resolver el misterio, las cosas se ponen muy, muy espeluznantes.

Cult of Chucky (Netflix)

CULT OF CHUCKY Trailer (2017)Official "Cult of Chucky" Movie Trailer 2017 | Subscribe ➤ http://abo.yt/kc | Brad Dourif Movie #Trailer | Release: 2017 | More https://KinoCheck.de/film/62t/cult-of-chucky-2017 Chucky returns after the events of Curse of Chucky to continue terrorizing his wheelchair-bound victim, Nica. Meanwhile, the killer doll has some scores to settle with his old enemies, with the help of… 2017-06-29T14:02:40Z

Chucky regresa para aterrorizar a su víctima humana, Nica, que está confinada a un asilo para criminales dementes. Mientras tanto, el muñeco asesino tiene algunas cuentas que saldar con sus viejos enemigos, con la ayuda de su ex esposa.

The Evil Dead (Netflix)

The Evil Dead (1981) Trailer #1 | Movieclips Classic TrailersCheck out the official The Evil Dead (1981) Trailer starring Bruce Campbell! Let us know what you think in the comments below. ► Buy or Rent on FandangoNOW: https://www.fandangonow.com/details/movie/evil-dead-1982/1MV26f84265961a23f6996cae81dfffad33?ele=searchresult&elc=evil%20dead&eli=0&eci=movies&cmp=MCYT_YouTube_Desc Starring: Bruce Campbell, Ellen Sandweiss, Richard DeManincor Directed By: Sam Raimi Synopsis: Five friends travel to a cabin in the woods, where they unknowingly release flesh-possessing… 2018-09-10T17:21:45Z

Ashley “Ash” Williams (Bruce Campbell), su novia y tres amigos caminan por el bosque hasta una cabaña para pasar una noche divertida. Allí encuentran un libro antiguo, el Necronomicon, cuyo texto despierta a los muertos cuando se lee en voz alta. Los amigos liberan inadvertidamente una avalancha de maldad y deben luchar por sus vidas o convertirse en uno de los malvados muertos. Ash observa cómo sus amigos son poseídos y debe tomar una decisión difícil antes del amanecer para salvar su propia vida.

Hush (Netflix)

Hush Official Trailer 1 (2016) – Kate Siegel, John Gallagher Jr. Movie HDSubscribe to INDIE & FILM FESTIVALS: http://bit.ly/1wbkfYg Subscribe to TRAILERS: http://bit.ly/sxaw6h Subscribe to COMING SOON: http://bit.ly/H2vZUn Like us on FACEBOOK: http://bit.ly/1QyRMsE Follow us on TWITTER: http://bit.ly/1ghOWmt Hush Official Trailer 1 (2016) – Kate Siegel, John Gallagher Jr. Movie HD In this heart-pounding thriller from acclaimed writer and director Mike Flanagan (Oculus, Before I Wake), silence… 2016-03-11T23:10:52Z

Una escritora sorda se muda al bosque para vivir una vida solitaria, pero tendrá que luchar por su vida en silencio cuando un asesino enmascarado aparece en su ventana.

Poltergeist (Netflix)

Poltergeist (1982) Official Trailer – JoBeth Williams, Craig T. Nelson Horror Movie HDPoltergeist (1982) Official Trailer – JoBeth Williams, Craig T. Nelson Horror Movie HD Subscribe to CLASSIC TRAILERS: http://bit.ly/1u43jDe Subscribe to TRAILERS: http://bit.ly/sxaw6h Subscribe to COMING SOON: http://bit.ly/H2vZUn Like us on FACEBOOK: http://bit.ly/1QyRMsE Follow us on TWITTER: http://bit.ly/1ghOWmt A young family are visited by ghosts in their home. At first the ghosts appear friendly, moving objects… 2014-02-28T05:31:30Z

Sucesos extraños y espeluznantes acosan a una familia de California, los Freelings: Steve (Craig T.Nelson), Diane (JoBeth Williams), la adolescente Dana (Dominique Dunne), Robbie de ocho años (Oliver Robins) y Carol Ann (Heather O’Rourke) de cinco años de edad. Cuando los fantasmas se comunican con Carol Ann a través del televisor. Inicialmente amigables y juguetones, los espíritus se vuelven inesperadamente amenazadores y, cuando Carol Ann desaparece, Steve y Diane recurren a un parapsicólogo y, finalmente, a un exorcista en busca de ayuda.

Sleepy Hollow (Netflix)

Sleepy Hollow (1999) Trailer #1 | Movieclips Classic TrailersCheck out the official Sleepy Hollow (1999) Trailer starring Johnny Depp! Let us know what you think in the comments below. ► Buy or Rent on FandangoNOW: https://www.fandangonow.com/details/movie/sleepy-hollow-1999/1MV990034154afbe989d8b336f5d977c869?ele=searchresult&elc=sleepy%20holl&eli=0&eci=movies&cmp=MCYT_YouTube_Desc Starring: Johnny Depp, Christina Ricci, Miranda Richardson Directed By: Tim Burton Synopsis: Ichabod Crane is sent to Sleepy Hollow to investigate the decapitations of 3 people with… 2018-07-13T20:36:24Z

La cinta está ambientada en 1799, “Sleepy Hollow” y se basa en el cuento clásico de Washington Irving “La leyenda de Sleepy Hollow”. La película mezcla terror, fantasía y romance. Con un elenco extraordinario de personajes que incursionan en lo sobrenatural, entre ellos Johnny Depp, Christina Ricci, Christopher Walken y Miranda Richardson.

Train to Busan (Netflix)

Train to Busan Official Trailer 1 (2016) – Yoo Gong MovieStarring: Yoo Gong, Dong-seok Ma and Yu-mi Jeong Train to Busan Official Trailer 1 (2016) – Yoo Gong Movie While a zombie-virus breaks out in South Korea, a couple of passengers struggle to survive on the train from Seoul to Busan. Subscribe to INDIE & FILM FESTIVALS: http://bit.ly/1wbkfYg Subscribe to TRAILERS: http://bit.ly/sxaw6h Subscribe to COMING… 2016-07-15T16:28:08Z

Un hombre (Gong Yoo), su hija y otros pasajeros quedan atrapados en un tren a alta velocidad durante un brote de zombis en Corea del Sur. Esta no te la puedes perder.

The Cabin in the Woods (Amazon Prime)

Cabin in the Woods (2012 Movie) – Official Trailer – Chris Hemsworth & Jesse WilliamsFive friends go to a remote cabin in the woods. Bad things happen. Starring Chris Hemsworth and Jesse Williams #CabinInTheWoods http://www.lionsgatehorror.com https://www.instagram.com/lionsgatehorror/ https://twitter.com/lionsgatehorror http://lionsgatehorror.tumblr.com/ If you think you know this story, think again. From fan favorites Joss Whedon and Drew Goddard comes THE CABIN IN THE WOODS, a mind blowing horror film that turns the… 2011-12-07T18:03:38Z

Cuando cinco amigos de la universidad (Kristen Connolly, Chris Hemsworth, Anna Hutchison, Fran Kranz, Jesse Williams) llegan a una cabaña en un bosque remoto para unas pequeñas vacaciones, poco se esperan de los horrores que les esperan. Uno a uno, los jóvenes son víctimas de los zombis de los bosques, pero hay otro factor en juego. Dos científicos (Richard Jenkins, Bradley Whitford) están manipulando los sucesos macabros, pero incluso a medida que aumenta el número de muertos, hay más en el trabajo de lo que parece.

Child’s Play (Amazon Prime)

Child's Play (1988) – Official Trailer (HD)CLICK TO SUBSCRIBE: http://bit.ly/1reuGJV Follow us on TWITTER: https://twitter.com/scream_factory Follow us on FACEBOOK: http://on.fb.me/1ojljJS In this "clever, playful thriller" (The New York Times), only six-year-old Andy realizes that Chucky is responsible for a spate of gruesome murders, including that of his unsuspecting babysitter. But the real terror takes hold when the deranged doll becomes determined… 2016-10-03T17:43:24Z

Baleado por el detective Mike Norris (Chris Sarandon), el asesino moribundo Charles Lee Ray (Brad Dourif) usa magia negra para poner su alma dentro de un muñeco llamado Chucky, que Karen Barclay (Catherine Hicks) luego compra para su hijo pequeño, Andy ( Alex Vincent). Cuando Chucky mata a la niñera de Andy, el niño se da cuenta de que el muñeco está vivo y trata de advertir a la gente, pero termina institucionalizado. Ahora Karen debe convencer al detective de las intenciones del muñeco asesino, antes de que Andy se convierta en la próxima víctima de Chucky.

Creepshow 2 (Amazon Prime)

Creepshow 2 (1987) ORIGINAL TRAILER [HD 1080p]The original trailer in high definition of Creepshow 2 directed by Michael Gornick and starring George Kennedy, Lois Chiles, Domenick John and Philip Dore. 2018-01-31T23:08:43Z

Esta segunda antología de terror presenta historias más espeluznantes basadas en historias de Stephen King. Un episodio trata de una estatua de nativos americanos de una tienda de cigarros que cobra vida para vengar la muerte del dueño de la tienda (George Kennedy) y su esposa (Dorothy Lamour). Otro episodio presenta a un grupo de adolescentes amenazados por una criatura con forma de gota. La última entrega sigue a una mujer rica e insensible (Lois Chiles) que golpea a un autoestopista con su auto y decide huir de la escena, pero la víctima no está dispuesta a permanecer muerta.

Hellraiser (Amazon Prime)

Hellraiser (1987) TrailerIt will tear your soul apart. An unfaithful wife encounters the zombie of her dead lover; demons are pursuing him after he escaped their sadomasochistic underworld. 2015-02-24T07:26:09Z

El desviado sexual Frank (Sean Chapman) abre inadvertidamente un portal al infierno cuando juega con una caja que compró en el extranjero. El acto da rienda suelta a seres horribles llamados cenobitas, que destrozan el cuerpo de Frank. Cuando el hermano de Frank (Andrew Robinson) y su esposa, Julia (Clare Higgins), se mudan a la antigua casa de Frank, accidentalmente devuelven a la vida lo que queda de Frank. Frank entonces convence a Julia, su ex amante, de que atraiga a los hombres de regreso a la casa para que pueda usar su sangre para reconstruirse.

Hereditary (Amazon Prime)

Hereditary | Official Trailer HD | A24SUBSCRIBE: http://bit.ly/A24subscribe From Ari Aster and starring Toni Collette, Gabriel Byrne, Alex Wolff, and Milly Shapiro – Now available for rent or purchase (links below). RELEASE DATE: June 8, 2018 DIRECTOR: Ari Aster CAST: Toni Collette, Gabriel Byrne, Alex Wolff, and Milly Shapiro Visit Hereditary WEBSITE: http://bit.ly/HereditaryMovie Like Hereditary on FACEBOOK: http://bit.ly/HereditaryFB Follow Hereditary on… 2018-01-30T13:59:54Z

Cuando la matriarca de la familia Graham fallece, su hija y sus nietos comienzan a desentrañar secretos crípticos y cada vez más aterradores sobre su ascendencia, tratando de escapar del siniestro destino que han heredado.