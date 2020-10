Halloween 2020: Frases e imágenes para compartir en las redes

Este sábado 31 de octubre se celebra el Día de las Brujas, también conocido como Halloween. Pero este año será diferente a los demás debido a la pandemia. Lo que la pandemia no podrá cambiar es la forma que nos felicitamos en las redes sociales. Abajo podrás encontrar varias frases para compartir este año en el Día de las Brujas.

Además nos gustaría compartir un poco de historia sobre Halloween. Si bien los puritanos en Nueva Inglaterra se oponían al Halloween, las celebraciones de la festividad en América – en la época colonial- se celebraba principalmente en Maryland y en el sureste. No se consideraba un día festivo hasta a finales del siglo XVIII y principios del siglo XIX en los Estados Unidos.

Como informa History.com , no fue hasta una ola de irlandeses y los inmigrantes escoceses trajeron sus tradiciones a los Estados Unidos entre mediados y finales del siglo XIX, en el que Halloween comenzó a extenderse por todo el país. A principios de la década de 1900, el día festivo se había generalizado en todo Estados Unidos.

La famosa frase para pedir caramelos ‘Trick or Treat’ nació en los Estados Unidos

La tradición de Trick or Treat empezó en los Estados Unidos, y la gente comenzó a disfrazarse en Halloween. Por otro lado, la palabra “Halloween” se origina de “All Hallows Eve”. La historia dice que la frase “All Hallows Eve” ocuparía demasiado espacio en una tarjeta, por lo que deberíamos agradecer al poeta escocés Robert Burns que popularizó el término “Halloween” con su poema de 1785 llamado “ Halloween . ”

De acuerdo con el Online Etymology Dictionary , “Halloween” comenzó a usarse en Escocia durante el siglo XVII, al menos, como un acortamiento de “Allhallow-even”, ya que se usó en una canción en 1724. La canción se mencionó en un libro de 1783. Por lo tanto, Burns no creó el término, pero ayudó a popularizarlo.

Jack-o’ Lantern no es lo mismo que Halloween

Halloween no sería lo mismo sin Jack-o’-Lantern, la famosa calabaza. Sin embargo, los primeros Jack-o-Lanterns realmente fueron hechos de nabos. Como Irish Central informa que los Jack-o-Lanterns originales no estaban destinados a ser obras de arte, sino más bien una forma de mantener alejados a los invitados no deseados. También se armaban con remolacha o nabos en lugar de calabazas.

El cuento popular irlandés de Jack O’Lantern afirma que era un hombre que se vio obligado a vagar por el planeta por toda la eternidad después de engañar al diablo y no se le permitió entrar al infierno. Jack, a quien apodaron “Stingy Jack”, tampoco se le permitió ir al cielo. Por lo que sigue su camino por la noche llevando un nabo con carbón quemado adentro.

Los Jack- o’ Lanterns se empezaron tallar en calabazas en Estados Unidos

Los Jack-o’-Lanterns fueron tallados en nabos hasta que los inmigrantes irlandeses y escoceses empezaron a tallar las calabazas en los Estados Unidos y vieron lo bien que quedaban.

Sin embargo, hay evidencia que el tallado de las linternas de calabaza se usaban n en los Estados Unidos desde 1834. Una linterna de calabaza también se menciona en la famosa historia de Washington Irving “ The Leyenda de Sleepy Hollow . ” La única evidencia de la reunión de Ichabod Crane con el Jinete sin cabeza incluye una calabaza rota. Las versiones de la historia a menudo muestran al Jinete sin cabeza con un Jack-o-Lantern en lugar de una cabeza. Igual ambas historias son interesantes y dignas de contar en la noche de Halloween.

Abajo puedes ver algunas frases para compartir en las redes:

Si Halloween es la fiesta de los fantasmas, entonces… ¡quiere decir que es tu noche! ¡Feliz Día!

Dame un momento, tengo que disfrazarme para la fiesta. No todos tienen la suerte de estar siempre listos como tú. ¡Happy Halloween!

Sé que eres una bruja porque siempre que te necesito… ¡ZAS! ¡Apareces!

Querida amiga, hoy solo quería desearte un feliz Halloween. Y recuerda: no pierdas mucho tiempo con el maquillaje (no te hace falta), solo un buen peinado y estarás lista 😉