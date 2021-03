Hallmark anunció la cancelación del programa “Home & Family”

El programa de entrevistas matutino de Hallmark Channel, “Home & Family”, ha sido cancelado. Después de que el programa tuvo dos pausas durante la pandemia del coronavirus, Hallmark anunció que el programa regresaría a principios de este mes. Pero, ahora ha sido cancelada inesperadamente.

El último episodio saldrá al aire el 4 de agosto

Muchos espectadores no esperaban escuchar el anuncio de que el programa había sido cancelado. Variety informó por primera vez la noticia, compartiendo una declaración de un portavoz del programa. La red dijo en un comunicado:

La novena y actual temporada de Home & Family será la última de la serie. Durante casi una década, el programa ha anclado nuestra programación diurna, con innumerables horas de segmentos de cocina, estilo de vida, bricolaje, salud, entretenimiento y decoración. Queremos agradecer al corazón y al alma del programa, a nuestro elenco y equipo increíblemente talentosos, liderados por los coanfitriones Debbie Matenopoulos y Cameron Mathison, por su creatividad, arduo trabajo y dedicación. Nuestra audiencia puede esperar más segmentos temáticos que conocen y aman cuando el programa regrese el lunes 5 de abril con un nuevo formato de una hora, tres días a la semana. El episodio final del programa se transmitirá el miércoles 4 de agosto.

Deadline informó haber recibido la misma declaración de Hallmark sobre la cancelación, al igual que otros medios de comunicación. Hallmark Channel no dio una razón o motivo de la cancelación del programa.

La serie está dirigida por Debbie Matenopoulos y Cameron Mathison. En el momento de la publicación de este artículo, ninguno de los anfitriones ha hecho una declaración sobre la cancelación.

En realidad, esta no es la primera vez que se cancela el programa. Variety informó que la serie se estrenó el 1 de abril de 1996 como The Home and Family Show. Se emitió originalmente en The Family Channel durante dos años. Luego fue cancelada y luego regresó a The Hallmark Channel en octubre de 2012 cuando la serie fue revivida.

Mark Steines y Paige Davis fueron los anfitriones originales. Cristina Ferrare reemplazó a Davis y luego Matenopoulos reemplazó a Ferrare en 2016. Steines se fue en 2018. Heavy informó sobre las razones detrás de la salida de Steines aquí.

Home & Family tuvo seis nominaciones al Emmy diurno.

Hallmark había anunciado el regreso del programa a principios de este mes

Guess what? We’re coming back! The whole family will be returning on April 5! With a brand-new format as a one-hour… Publicado por Home & Family en Lunes, 8 de marzo de 2021

El regreso del programa a la pantalla, había sido anunciado a principios de este mes. Los nuevos episodios estaban programados para comenzar a transmitirse el 5 de abril, y la producción comenzaría el 29 de marzo, informó Deadline.

En lugar de transmitirse de lunes a viernes durante dos horas todos los días, de 10:00 a.m. a 12:00 p.m. hora del Este, la serie estaba programada para comenzar a transmitirse solo tres días a la semana, los lunes, martes y miércoles. Solo se transmitiría durante una hora cada día en lugar de dos horas, de 10:00 a.m. a 11:00 a.m., hora del este. Ahora parece que este nuevo horario solo durará hasta el 4 de agosto, cuando termine el programa.

Un portavoz de Crown Media Family Network le dijo a Deadline en ese momento: “Este cambio refuerza el programa, lo que nos permite crear segmentos y entrevistas más detallados”.

Antes de esto, el programa había estado en pausa dos veces debido a la pandemia. Detuvo la producción en marzo de 2020 cuando el COVID-19 comenzó a extenderse. Luego reanudó la producción en septiembre de 2020, como Heavy había informado anteriormente, pero se suspendió nuevamente el 21 de diciembre.

Esta es la versión original de Heavy.com

