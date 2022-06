Hallan muerto al hijo del actor Jack Wagner: Harrison Wagner

El hijo de Jack Wagner, Harrison Wagner, fue encontrado muerto a la edad de 27 años. Un informe de un caso del condado de Los Ángeles dio la noticia, que fue confirmada por The Sun. La causa de la muerte de Harrison aún no se ha determinado.

Según el informe del caso, él fue hallado en un estacionamiento el 6 de Junio

Según un informe del caso del Condado de Los Ángeles, Harrison Wagner fue encontrado el lunes 6 de junio en un estacionamiento. Él tenía 27 años. La fecha de nacimiento en el informe del caso coincide con la fecha de nacimiento del hijo de Jack Wagner.

Aún no se conoce la causa de la muerte de Harrison Wagner, pero está programado un examen médico. Más detalles deberían estar disponibles pronto.

The Sun informó que había confirmado la muerte del hijo de Jack Wagner y los detalles del informe del caso. El médico forense del condado de Los Ángeles le dijo a The Sun que Harrison fue declarado muerto a las 5:14 AM.

Según Soaps in Depth, Jack y Kristina tienen dos hijos: Harrison, de 27 años, y Peter, de 32 años. Jack y Kristina Wagner se divorciaron en 2006 después de 12 años de casados. Ella ha sido estrella invitada en “When Calls the Heart” en Hallmark, donde Jack Wagner interpreta a un personaje principal.

Harrison Wagner había trabajado como productor musical y DJ en Los Ángeles, según compartió Soaps in Depth.

Amigos y seguidores acudieron en masa a la última publicación de Instagram de Harrison para compartir su dolor y condolencias a la familia.

Una persona escribió: “Lo siento mucho… vuela alto, dulce Harrison… 🙏🏻”.

Harrison Wagner desapareció en 2016

En 2016, Harrison Wagner desapareció durante cinco días, informó The Wrap. En ese momento, Harrison tenía 21 años. Jack Wagner compartió públicamente que su hijo había sufrido una recaída relacionada con el abuso de sustancias y fue encontrado cinco días después de su desaparición. Wagner también reveló que había luchado con problemas similares cuando era más joven.

Wagner dijo en un tuit: “Harrison se puso en contacto, tiene 21 años y está a cargo de su vida. Gracias por el apoyo y las oraciones, continúen compartiendo sus luchas, nos ayuda a todos”.

Antes de que regresara su hijo, Wagner tuiteó: “Temo por la seguridad de mi hijo menor. Harrison ha luchado contra las drogas y el alcohol al igual que yo cuando era más joven. Ha recaído y está desaparecido desde hace 5 días”.

Harrison y sus padres recientemente publicaron fotos juntos en las redes sociales

El 17 de marzo, Harrison compartió una foto con su padre en las redes sociales, de los dos sonriendo a la cámara y escribió: “De tal padre, tal hijo”.

La madre de Harrison, Kristina, había compartido numerosas fotos con su hijo. Más recientemente, compartió una foto el 20 de mayo con sus dos hijos y reveló que ella y sus hijos se habían despedido del Wagner Ranch.

Ella escribió: “La belleza espinosa del desierto alto y un paisaje rodeado de bosques nacionales siempre nos recordaron que hay paz cuando estás dispuesto a buscarla. Oh Ranch, es hora de partir. Te extrañaremos mucho con nuestros conmovedores recuerdos. Sabemos que hay muchas oportunidades de alegría por delante”.

Traducción al español de la nota original de Heavy.com.