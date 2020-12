¡Guerra de divas! Esta primera actriz de Hollywood arremetió contra el Oscar que recibió una colega

Hollywood está en llamas pues una de las actrices más nominadas a los premios Oscar de la Academia, Glenn Close, criticó el galardón que la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas le otorgó a su colega Gwyneth Paltrow, en la edición del año 1999, cuando esta se alzó sorpresivamente como Mejor Actriz por su personaje en la cinta Shakespeare apasionado, que también recibió el reconocimiento a mejor película.

En plena promoción de su nueva cinta para Netflix Hillbilly Elegy, con el crítico Peter Travers para el programa “Popcorn” de ABC News, Close cuestionó el Oscar que Paltrow recibió frente a la poderosa actuación de la brasileña Fernanda Montenegro por “Central Station” del director Walter Salles.

“Creo que ser nominado por tus pares es lo mejor que nos puede pasar. Pero a la vez creo que no se puede comparar las actuaciones de una actriz y otra. Recuerdo el año en que Gwyneth Paltrow le ganó a esa increíble actriz que trabajaba en ‘Estación central’ (1998) y me dije: ‘¿Qué? No tiene sentido’”, sentenció la actriz, de 73 años. “Creo que la elección de quién gana tiene mucho que ver con cómo le ha ido a la película, si tiene tracción. Con la publicidad, con cuánto dinero se invirtió para exhibirlo en las salas. Tengo que reconocer que estaba molesta por eso”, añadió. “Yo tengo que tomármelo con filosofía y que no me afecte. Me alegra mucho que mis compañeros piensen que cualquiera de mis interpretaciones merece atención”, concluyó.

Gwyneth Paltrow Wins Best Actress: 1999 OscarsJack Nicholson presenting Gwyneth Paltrow with the Best Actress Oscar® for her performance in "Shakespeare in Love" at the 71st Academy Awards® in 1999. 2010-01-04T21:07:39Z

Aunque aún se desconoce la lista de los nominados de los premios Oscar 2021, Glenn Close fue muy clara al asegurar que no anhela ganarse un galardón, pues considera que no lo celebraría como quisiera debido a la actual crisis sanitaria por el COVID-19: “Sería una pena, porque no podría celebrarlo con todo el mundo en la misma habitación. Sería toda una ironía, pero así es la vida”.

Recordemos que la protagonista de la icónica cinta “Atracción Fatal” nunca ha tenido demasiada suerte en los premios Oscar, ya que tras siete nominaciones, y ser una de las figuras más respetadas en el cine mundial, todavía no ha ganado ninguno. Su más reciente nominación fue por la película The Wife, por la que los críticos especializados aseguraron que sería la que rompería el maleficio y le otorgaría la estatuilla a la reconocida intérprete, luego de más de 46 años de impecable carrera en la pantalla grande.