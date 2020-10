Google honra a Stamen Grigorov con un Google Doodle: ¿Quién es él?

Google está honrando al médico y microbiólogo búlgaro Stamen Grigorov con el Google Doodle de este martes 27 de octubre en lo que sería su cumpleaños número 142.

Grigorov nació en 1878 en el pueblo de Studen Izvor en la región de Trun en Bulgaria y fue el primer científico en descubrir la bacteria esencial para la fermentación del yogur. Asimismo, él ayudó al desarrollo de la primera vacuna contra la tuberculosis.

La página de inicio de Google muestra una ilustración de Stamen Grigorov rodeado de múltiples tazones de yogur que hacen alusión a las letras del emblemático logotipo de la compañía tecnológica.

¿Cómo inició la curiosidad de Stamen Grigorov por el yogur?

Grigorov, quien trabajaba como asistente de investigación en la Universidad de Ciencias Médicas de Geneva en Suiza, comenzó a inspeccionar el yogur bajo un microscopio después de estar intrigado por los beneficios que aportaba a la salud, según detalló el sitio web UPI.

En 1905, el científico encontró el microorganismo en forma de barra que causa la fermentación del yogur después de miles de experimentos. La bacteria se llamó “Lactobacillus bulgaricus” en honor a su nación natal, Bulgaria.

Al año siguiente de su descubrimiento, Grigorov publicó una innovadora investigación que demostraba el primer uso de hongos penicilina contra la tuberculosis, esto mientras se desempeñaba como médico en un hospital en Trun.

Studen Izvor, la ciudad natal de Grigorov, es el hogar del único museo de yogur del mundo

Grigorov recibió su doctorado en la Universidad de Ciencias Médicas de Geneva en Suiza y luego trabajó como asistente de investigación. En 1905, después de recibir un regalo de yogur búlgaro de su esposa poco tiempo después de su matrimonio, decidió estudiar la sustancia debido a sus supuestos beneficios. Un artículo de BBC sobre yogur búlgaro menciona que Grigorov usó una olla típica de su tierra conocida como “rukatka”. El artículo continua diciendo que los hallazgos de Grigorov llevaron a que el yogur búlgaro se pusiera muy “de moda” en las décadas de 1920 y 1930.

Como resultado de los hallazgos de Stamen Grigorov, el Museo de Yogur se estableció en su ciudad natal de Studen Izvor en 2007. El museo es una casa reformada del siglo XIX. El museo incluye la restauración de una casa típica de la época de nacimiento de Grigorov, así como documentos e información sobre la vida del científico. El nombre de la ciudad natal de Grigorov se traduce al inglés como ‘Cold Spring’.

Grigorov sirvió como médico en la Primera Guerra Mundial

Un artículo de Not Even Past sobre Grigorov y la historia del yogur detalla que el científico sirvió en el ejército búlgaro en la Primera Guerra Mundial. Grigorov estaba registrado como oficial médico.

En la guerra, Bulgaria luchó del lado de Alemania, Austria-Hungría y Turquía. Más de 75 mil soldados búlgaros perdieron la vida en la guerra.

Un glaciar fue nombrado en honor a Grigorov en la Antártida

Un glaciar en la Antártida conocido como el glaciar Grigorov lleva el nombre del famoso médico búlgaro. El glaciar tiene 1.1 millas de largo y poco menos de 1 milla de ancho.

Según el sitio web del gobierno australiano, el glaciar recibió el nombre en junio de 2010. El glaciar se encuentra en la península de Albena en la isla Brabant en el archipiélago de Palmer.

Grigorov es uno de los más de 300 profesionales médicos que cuentan con glaciares nombrados en su honor en la Antártida.

