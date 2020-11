Google honra la música de Mariachi con un Google Doodle: ¿Por qué?

Google está honrado el género musical del Mariachi con un Google Doodle animado en donde se puede apreciar a unos mariachis interpretando el icónico tema “Cielito lindo” que representa un gran orgullo para todos los mexicanos.

El Google Doodle celebra la semana de aniversario en la que la UNESCO inscribió al Mariachi en su Lista Representativa del Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad en noviembre del año 2011.

“La música mariachi transmite valores que fomentan el respeto del patrimonio natural de las regiones mexicanas y de la historia local, tanto en español como en las diversas lenguas indígenas del oeste del país”, manifestó la UNESCO al momento de dar a conocer que el Mariachi formaba parte del Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad.

El Mariachi puede referirse tanto a la música como a los propios músicos y se caracteriza por un pequeño grupo de músicos vestidos con ropa tradicional que interpretan canciones mexicanas en la mayoría de los instrumentos de cuerda, según detalló por News Week.

“La tradición del Mariachi nació en el centro-oeste de México a finales del siglo XIX, aunque se desconocen sus orígenes exactos. Al principio, el género era estrictamente instrumental, compuesto por los sonidos de instrumentos de cuerda, y finalmente la voz y la trompeta se agregaron a la mezcla. En los tiempos modernos, la música de Mariachi se ha combinado con elementos de diversos géneros, desde jazz hasta reggae”, aseguró Google a través de un comunicado en su blog oficial.

Según el blog de Google, Kevin Laughlin fue el artista que diseñó el Google Doodle interactivo en honor al Mariachi, mientras que la música estuvo a cargo de la banda “Sol de América”.

El Google Doodle en honor al Mariachi se puede apreciar en la página principal del motor de búsqueda de Google en países como Estados Unidos, México, Perú, Honduras, Nicaragua, Colombia, Chile y Australia.

¡Cielito Lindo!

