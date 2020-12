Gerardo Ortiz estrena nuevo tema y video: “A LA ORDEN DEL FLACO”

Gerardo Ortiz, la estrella de música latina continúa poniendo en alto el género de los corridos que lo ha colocado en la cima del éxito, después del amplio recibimiento de su más reciente sencillo “El Perro” lanza hoy “A La Orden Del Flaco”, segundo tema que forma parte de su próximo material discográfico que llevará por nombre “Décimo Aniversario”.

Una vez más Gerardo impacta a sus fieles seguidores con “A La Orden Del Flaco”, tema de su autoría al sonido de banda Sinaloense donde demuestra una nueva faceta creativa y esencial en lo visual nunca antes vista, confirmando su gran versatilidad en el género Regional Mexicano y Música Latina en general.

Ortiz, rompe esquemas con cada lanzamiento de videoclips logrando trascender con más de un billón de reproducciones en su lista de videos oficiales. Con este video espera sorprender a sus fanáticos con un visual renovado grabado en la ciudad de Los Ángeles, CA que incluye diversas animaciones y gráficas digitales de computadora. Los encargados de dar vida a este tema fue la casa productora Zava Films misma que produjo el video oficial “El Perro” que hoy cuenta con más de 5 millones de vistas a sólo un mes de su lanzamiento.

Video oficial de “A La Orden del Flaco”

Gerardo Ortiz – A la Orden del Flaco (Official Video) Official Music Video by Gerardo Ortiz performing "A la Orden del Flaco" (C) 2020 Sony Music Entertainment US Latin LLC 2020-12-03T23:00:07Z

Actualmente, Ortiz se prepara para concluir el año en curso presentándose por primera vez ante su público después de 9 meses de cuarentena tras la desafortunada pandemia mundial. Con gran anhelo de regresar a los escenarios confirma que estas presentaciones seguirán los protocolos establecidos por los funcionarios de la salud pública.

Gerardo de la misma manera finaliza los últimos detalles del disco “Décimo Aniversario” en honor a sus 10 años de trayectoria artista programado a salir el primer trimestre del año entrante 2021.

“A La Orden Del Flaco”, ya se encuentra disponible en todas la plataformas digitales y el video en su canal oficial de Youtube.

Sobre Gerardo Ortiz

Es un cantante y compositor mexicano-estadounidense de música regional mexicana, especializado en los estilos de banda, norteño, norteño-banda, sierreño, sierreño-banda y mariachi. Es especialmente famoso por sus corridos progresivos.

En 2000 participó en su infancia en la primera edición del reality show musical infantil Código F.A.M.A. En la siguiente etapa, a partir de los 12 años, se fue forjando como un profesional del espectáculo. Realizó un sin número de presentaciones en fiestas, eventos, bailes y apariciones como telonero, que le permitieron forjar un nombre propio. Comenzó a convertirse en una figura del género regional mexicano. Se puede destacar en su biografía, el evento clave en su carrera. A los 13 años, cuando vivía en el Distrito Federal, audicionó para el programa “Código Fama” producido por la cadena Televisa y quedó entre los 40 seleccionados. El resto es historia, convirtiéndose en su corta edad, en uno de los cantantes más exitosos del género.