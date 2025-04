Gerard Piqué terminó con Clara Chía: ¿La dejo por otra?

Anda dando vueltas la noticia que Gerard Piqué y Clara Chía terminaron su relación. Se dice que el ex futbolista podría tener un nuevo amor.

La periodista Adriana Dorronsoro, es quien confirma la ruptura del ex futbolista y la catalana, en el programa Vamos a Ver, de Telecinco. “Me confirman que Gerard Piqué y Clara Chía han roto y estoy indagando un poco en los motivos, porque me hablan de terceras personas, aunque todavía no está muy claro,

sabéis que se ha hablado de crisis en los últimos meses”, dijo Dorronsoro.

Desde hace varios meses se hablaba de una supuesta crisis dentro de la relación de Piqué y Chía. Al parecer las largas ausencias del ex de Shakira en su país natal, por estar con sus hijos, Milan y Sasha, en Miami, ha sido el detonante del fin de su relación. Cabe recordar que Piqué habría llegado a un acuerdo con Shakira para realiza su gira: “Las Mujeres Ya No Lloran Tour”, en donde él se haría cargo de los niños para que no perdieran su rutina escolar.

Pero también se dice que habrían terminado por otra razón. Luego de que Dorronsoro confirmará la noticia, otro periodista del programa Pepe del Real dijo que “a mí no me sorprende porque sé que tuvieron una crisis, porque ella quería dar un paso más en la relación, ser madre y demás, y él todavía tenía cierto recelo”.

Por otro ladi, Kike Calleja, quien también estaba en el show contó: “Y la familia de ella no estaba muy contenta con la relación que tenía con Piqué”. También la periodista Leticia Requejo, de Telecinco, dijo que: “Hace un mes cuando Piqué se va a Miami, ellos se van con una crisis monumental y ella sabe perfectamente que hay que tomar decisiones en esta relación”.

Gerard Piqué fue visto con otra mujer en Miami

Gerard Piqué pillado con otra chica, espero que Clara Chia le dedique una canción también. pic.twitter.com/fO0brPSSZR — Adarasiempre 💜✈🚲 (@adarauva) April 24, 2025

Los rumores de una infidelidad comenzaron hace un mes. La cadena Telemundo publicó unas imágenes del ex futbolista en un local de la ciudad de Miami. El ex futbolista fue sorprendido junto a una mujer pelirroja -que claramente no era Clara Chía- en una mesa del restaurante Factoría de Azúcar, muy cerca y sonriente. Dorronsoro dijo: “No sé si esa chica será el motivo o no, pero es verdad que ha habido muchos rumores. Desde el entorno muy cercano de la pareja, me lo confirman. Gerard Piqué y Clara Chía han roto, llevaban desde agosto de 2022 oficialmente y ya no están juntos”.

Hasta ahora ninguno de los dos – Gerard Piqué o Clara Chía- han confirmado su ruptura.