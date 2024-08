Muere la leyenda del cine estadounidense Gena Rowlands

La actriz de “Notebook” Gena Rowlands, ganadora de un premio honorífico de la Academia, murió a los 94 años, según el diario Los Angeles Times.

En un artículo del 14 de agosto, el diario informó que Rowlands murió “después de una batalla de años contra la enfermedad de Alzheimer”. Su muerte fue confirmada al diario por “la oficina de Danny Greenberg, el agente de Nick Cassavete en WME”, según el diario. Según la CNN, Nick Cassavetes es el hijo de Rowlands.

“Lo bueno de ser actriz es que no vives solo una vida, vives muchas vidas”, dijo Rowlands cuando recibió un Oscar honorífico, según el diario The Times. “No estás estancada contigo misma toda tu vida”.

El hijo de Gena Rowlands reveló en junio que su hija padecía “demencia total”

Según la CNN, Rowlands protagonizó “el cine independiente de los primeros tiempos junto a su primer marido, el director John Cassavetes”, y más tarde apareció en películas conocidas como “Hope Floats” en 1998 y “The Notebook” en 2004.

Recibió dos nominaciones al Oscar a lo largo de su carrera, por “A Woman Under the Influence” en 1974 y “Gloria” en 1980, según la CNN.

Entertainment Weekly informó en junio que el hijo de Rowlands, Nick, reveló que su madre tenía la enfermedad de Alzheimer, aunque no se dio a conocer ninguna causa oficial de muerte.

Señaló que, en “The Notebook”, Rowlands interpretó a un personaje que luchaba contra la enfermedad de Alzheimer llamado Allie Calhoun. El hijo dirigió esa película.

“Conseguí que mi madre interpretara a Allie mayor, y pasamos mucho tiempo hablando sobre el Alzheimer y queriendo ser auténticos al respecto, y ahora, durante los últimos cinco años, ella ha tenido Alzheimer”, dijo Cassavetes a la publicación. “Está en plena demencia. Y es una locura: lo vivimos, ella lo actuó y ahora nos toca a nosotros”.

Sobre las cualidades perdurables de la película, Cassavetes dijo a Entertainment Weekly: “Siempre es un shock escuchar que ha pasado tanto tiempo, pero tiene sentido. Estoy feliz de que exista”, dice, y agrega: “Parece haber funcionado y estoy muy orgulloso de ello”.

La madre de Gena Rowlands también tenía Alzheimer

Gena Rowland escribió en una columna en la revista “O” que su madre tenía Alzheimer mientras hablaba sobre su trabajo en “The Notebook”.

“Esta última película, The Notebook, basada en la novela de Nicholas Sparks, fue particularmente difícil porque interpreto a un personaje que tiene Alzheimer. Pasé por eso con mi madre, y si Nick no hubiera dirigido la película, no creo que hubiera optado por ella; es demasiado difícil. Fue una película dura pero maravillosa”, escribió para O.

Agregó: “Como actriz, he interpretado a muchas madres. La gente me pregunta: ‘¿No te cansas de esto?’ Y pienso: ¿Por qué me cansaría de esto? Las madres son las personas más poderosas del mundo. Tienen mucha influencia en sus hijos y se esfuerzan mucho por ser una buena influencia, aunque no siempre lo logren. Las relaciones entre los niños y sus madres, especialmente entre los hijos y las madres, creo que son fascinantes”.

Rowlands agregó en el artículo: “Nunca puedes saber si tus hijos resultan bien porque así son o porque tuviste algo que ver con eso, o si los perjudicaste. “No puedes saberlo realmente.”

