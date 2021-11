¿Quién ganó la temporada 30 de ‘Dancing With the Stars’?

El ganador de “Dancing With the Stars” 2021 ha sido coronado. Siga leyendo para descubrir quién ganó el Trofeo Mirrorball de la temporada 30, pero tenga cuidado con los spoilers.

El ganador de la temporada 30 es…





Play



Iman Shumpert’s Cha Cha / Foxtrot Fusion – Dancing with the Stars Iman Shumpert and Daniella Karagach dance a Cha Cha / Foxtrot Fusion to “September” by Earth, Wind & Fire on the Dancing with the Stars Finale! Subscribe: goo.gl/T7bg3N Watch Dancing with the Stars Mondays at 8/7c on ABC and Stream on Hulu! 2021-11-23T02:33:23Z

El ganador de la temporada 30 de “Dancing With the Stars” es el jugador de la NBA Iman Shumpert. Es el primer jugador de baloncesto profesional en llegar a la final, y mucho menos en ganarlo todo. Él y su compañera profesional Daniella Karagach fueron considerados desvalidos al llegar a la final, pero lo lograron. Esta es solo la segunda temporada de Daniella como compañera profesional; llevó a su compañera Nelly hasta la final de la temporada 29, por lo que ciertamente ha salido fuerte en “Dancing With the Stars”.

Iman y Daniella definitivamente llegaron a la temporada como caballos oscuros para ganar todo. Obtuvieron la segunda puntuación más baja de todo el campo en la primera semana que los jueces sintieron que no tenía suficiente contenido de jive.

Pero a lo largo de la temporada, reunieron algunos de los bailes más innovadores y poco a poco se ganaron a los jueces. Su contemporáneo Horror Night de “I Got 5 On It” fue extraordinario, y el juez Derek Hough lo calificó como el mejor contemporáneo que había visto en el programa. Pudieron hacer tantos levantamientos complicados debido a su diferencia de tamaño: Daniella mide 5 pies 2 e Iman mide 6 pies 5 y, sin embargo, Iman todavía era muy elegante para un hombre tan alto. Y no se puede decir lo suficiente sobre la coreografía de Daniella. Ella es una de las mejores profesionales de la coreografía para mostrar a su pareja y sus fortalezas.

La pareja obtuvo fuertes puntajes en su cha cha a “Rhythm Nation” en la semana ocho y su jazz en “Dark Fantasy” en la semana nueve. Luego, en el final, su estilo libre con “Lose Control” y su baile de fusión cha cha / foxtrot con “September” obtuvieron puntajes perfectos de 40 sobre 40.

Iman dijo que él y Daniella serán amigos de por vida





Play



Iman Shumpert’s Jazz – Dancing with the Stars Iman Shumpert and Daniella Karagach dance Jazz to “Dark Fantasy” by Kanye West on the Dancing with the Stars Semi-Finals! Subscribe: goo.gl/T7bg3N Watch Dancing with the Stars Mondays at 8/7c on ABC and Stream on Hulu! 2021-11-16T03:14:00Z

En una entrevista previa al final de “The Real”, Iman dijo que él y su compañera Daniella serían amigos para siempre después de esta experiencia, y le encanta la forma en que ella le grita.

“Es genial porque es una … chica de 5-2 que me grita … es muy gracioso. Es la cosa más divertida”, dijo Shumpert.

También bromeó diciendo que al estar en “Dancing with the Stars”, está “bailando su camino de regreso a la NBA”, aunque dijo que con toda seriedad, el programa lo está ayudando a mantenerse en forma.

“Estoy tratando de volver a la NBA”, dijo Iman riendo. “Pero realmente estoy tratando de mantenerme fuerte, estar listo, no es que no esté haciendo ejercicio … [‘Dancing With the Stars’] es bueno de rodillas, tengo que mantener el equilibrio, tengo que contorsionarme en de diferentes formas, es bueno para el juego de pies”.

En una publicación de homenaje en Instagram antes de la final, Daniella dijo de Iman: “Gracias por confiar en mí y por comprometerte siempre con cualquier desafío que se te presente. Eres un ser humano increíble. Ha sido un placer verte convertirte en bailarín”.

“Dancing With the Stars” aún no se ha renovado para la temporada 31. Si se renueva, regresará en septiembre de 2022.

Esta es la versión original de Heavy.com

LEER MÁS: Día de Acción de Gracias 2021: ¿Cuándo es?