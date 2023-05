Galilea Montijo se sincera sobre la separación de su esposo: ¿Hay rencor?

En marzo pasado y en lo que fue toda una sorpresa para sus miles de seguidores, Galilea Montijo anunció el fin de su matrimonio con el político mexicano Fernando Reina Iglesias, tras 11 años de relación.

Y tratando de asimilar su nueva vida como una mujer separada, la conductora del programa HOY habló con People en Español, donde confesó que aunque las cosas no han sido fáciles, ha tomado esta etapa como una fase para reconstruirse.

“Estoy pasando como… muchos lo llamaríamos duelo. Pero lo veo como esta parte de reconstruirme. Me siento en un sube y baja, unos días me siento bien, otros muy triste, otros muy sola por supuesto”, dijo la mexicana a la citada publicación.

“Pero siempre he creído que la terapia es un diccionario que tenemos los seres humanos porque muchas veces te hacen ver otras cosas, se vuelven como tu conciencia de alguna manera. No ves cosas que son reales y te abren los ojos”, agregó Galilea.

La exreina de belleza, quien tuvo un hijo con su exesposo, abrió su corazón y sin tratar de ocultar su vulnerabilidad, reveló que la separación ha sido una situación dura par ella.

“Me siento como en una montaña rusa de emociones. Nunca pensé que un divorcio fuera tan difícil y tan doloroso, a pesar de que ha sido un divorcio con todo el respeto y con dos adultos que sabemos que tenemos algo en común para toda la vida”, comentó la presentadora de televisión. “A pesar de que hemos presumido de ser una pareja funcional. A pesar de todo esto, ha sido muy difícil, muy doloroso porque cambia tu vida por completo, cambia tu rutina por completo”.

Y al hablar de como ha manejado las cosas, la animadora dijo que ha intentado refugiarse en su trabajo, su familia y sus amigos.

Galilea Montijo anuncia su separación de Fernando Reina | HOY Luego de compartir en sus redes sociales un comunicado donde anunciaba su separación de Fernando Reina, la actriz y presentadora mexicana se pronunció al respecto durante el programa Hoy. Galilea Montijo contó que, a pesar del acuerdo de su divorcio, continuará una buena relación con el empresario por el amor y bienestar de su hijo… 2023-03-10T16:55:53Z

“Trabajo, hijo, casa. He tenido más tiempo sobre todo para reencontrarme con amigos y amigas que no veía, que es parte importante de la vida. Luego te metes tanto en la casa, trabajo, la pareja… Acabo de llegar del cumpleaños de mi mamá en Guadalajara. Vi a primos, sobrinos que no conocía y es padrísimo darte ese tiempo para reencontrarte con cosas o rutinas que no estaban dentro de ti”, dijo la conductora.

“Me he sentido muy apapachada. Esa parte de energía que te inyecta la familia, los amigos y de tener más tiempos para ti es energía que le vas invirtiendo a tu persona”, advirtió.

Y para aquellos que consideran que su separación con el padre de su único hijo fue un fracaso, Galilea aseguró que tiene un análisis distinto y dijo que no hay rencor y por el contrario reinará la amstad entre ella su y ex.

Galilea Montijo se divorcia de su esposo Fernando Reina tras 11 años de matrimonio Galilea Montijo y su esposo Fernando Reina anunciaron su separación esta mañana a través de un comunicado en el que se señalan que tras 11 años de matrimonio decidieron por mutuo acuerdo separarse #GalileaMontijo #DivorcioGalileaMontijo Para información más detallada visítanos en eluniversal.com.mx/ 2023-03-10T19:47:39Z

“No lo veo como un fracaso, al contrario, creo que es parte de madurar como mujer, mamá, como ser humano. También es parte de ser una persona clara en lo que quieres y en lo que no quieres, ser sincera, en esa parte de que ya no funcionamos como pareja pero vamos a seguir siendo socios [como] papá y mamá y amigos también”, explicó Galilea. “No mejores amigos, pero sí como una persona importante para toda la vida. Es el papá de mi hijo y no tengo absolutamente nada malo que hablar de él, solo lo que a mí me corresponde que es el padre de mi hijo”.