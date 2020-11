Gaby Espino responde a críticas en redes sociales ¿Qué pasó esta vez?

La empresaria, presentadora, actriz y modelo venezolana Gaby Espino, levanta miradas y comentarios ante cada cosa que hace, y en un mundo dominado por las redes sociales, sus más de 10 millones de seguidores en su perfil de Instagram, en donde comparte sus actividades diarias, rutinas de salud, belleza, el trabajo con diferentes marcas y mucho más.

Pero este constante compartir ha sido cuestionado por algunos seguidores, quienes aseguran que la bella figura de la cadena Telemundo no trabaja y sólo se dedica a hacer ejercicios: “Qué vida llevas, así cualquiera se ve como tu, ya quisiéramos muchos no hacer nada y solo entrenar”. Son sólo algunos comentarios para Espino, a quien recientemente pudimos ver haciendo un gran trabajo nuevamente como presentadora de los Premios Billboard a la Música Latina.

“No subo nada de mi vida…”

Gaby, quien mantiene una constante relación muy directa con sus millones de fanáticos en las redes sociales, fue rápida y contundente en su respuesta: “Me estaban preguntando que si yo no trabajo, que si subo puras cosas de ejercicios. Yo casi no subo nada de mi vida a las historias”, comenzó su mensaje para los curiosos, en el que hace una larga lista de todas las cosas en las que está metida de lleno a nivel profesional, siendo la telenovela La suerte de Loli una de ellas y la representación de varias marcas, incluyendo Neutrogena, Yes You Can, y su propia línea de pinta labios, llamada “Gaby Espino Lipsticks”.

“Estoy concentrada en mí, en hacer ejercicio, en la telenovela que estoy haciendo, en mis hijos, en hacer unos cursos, unos talleres que me encantan, leer los libros que me gustan. Hay épocas en las que uno se tiene que consentir más que nunca”. Puntualizó por medio de sus historias de Instagram.

Su regreso a las novelas en el 2021

Tal como lo enfatizó Gaby, se encuentra de vuelta a su primer amor, la actuación, en la telenovela La Suerte de Loli, que, en tono de comedia, cuenta la historia de Loli, una mujer soltera, y no tiene ningún compromiso que la aferra a nada, muy libre y una profesional exitosa como productora de radio. En cuanto a su vida personal cupido no ha tocado a su puerta y nunca ha sido mamá, pero una situación sorpresiva le cambiará la vida, cuando muere su mejor amiga y Lori pasa a ser la encargada legal de los hijos de esta.