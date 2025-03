Fuertes criticas contra la hija de Jennifer López: ¿Qué pasó?

Jennifer López y su hija de 17 años, Emme Muniz, llegaron muy sonrientes a la apertura del show de Broadway “Othello”, el domingo en Nueva York. Ellas lucieron bien coordinadas. Jennifer con un look adornado de Zuhair Murad con plataformas y Emma lució elegante con un traje gris de raya diplomática, con blazer de botonadura sencilla y pantalones ligeramente holgados. También lució una camisa con cuello y corbata a rayas, lo que acentuaba la formalidad del look. Jennifer, por su parte, lució un look de la colección otoño 2024 de Zuhair Murad: un conjunto negro de dos piezas que incluía un top corto de manga larga y una falda sirena con adornos de cristal que simulaban el cuerpo de una mujer. Ella complementó el conjunto con un grueso abrigo de piel negro.

Pero las criticas llovieron en las redes sociales.

Criticas de usuarios

En las redes de Despierta América, los usuarios no le dieron tregua a la joven de 17 años. “No comparto que una chica quiera ser chico, no comparto la palabra “elle” y mi opinión debe ser respetada como los que no estén de acuerdo! Gracias!”.

Jennifer Lopez and Emme Muñiz attend “Othello” opening night at the Barrymore Theater in Midtown, New York City. pic.twitter.com/shnOc7lI9N — HOLA! (@USAHOLA) March 24, 2025

“La niña parece viejita con su forma de vestir”.

“Los hijos de los famosos a pesar de tenerlo todo la mayoría de las veces tienen más traumas que los pobres”.

“Los hijos de artistas de hoy en día pareciera que le dicen a sus padres soy un árbol 🌳 y los papás que les siguen la corriente. Pareciera como que los padres no les dan suficiente atención en casa y por eso los hijos se inventan su propio género que hasta ellos mismos se ven confundidos”.

“Que difícil cargar con ese peso de ser la hija de JLo y que la comparen y critiquen todo el tiempo”.

“Que bueno que esta niña no leerá todos estos comentarios ofensivos e hirientes. Luego nos quejamos del bullying”.

Emme es una persona no binaria

Sí, Emme Muñiz, la hija de Jennifer López y Marc Anthony, se identifica como persona no binaria. Emme se identifica como una persona cuyo género no se ajusta a la dicotomía tradicional de hombre/mujer.

En 2022, López presentó a Emme como persona no binaria, utilizando el género neutro en público. En un concierto, Jennifer López presentó a Emme con el pronombre “elle”.