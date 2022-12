Ver los fuegos artificiales de año nuevo 2023 de Disney World y Epcot – LIVE STREAM

El lugar más feliz del mundo está trayendo a sus aficionados no a uno sino dos espectáculos de fuegos artificiales para la víspera de Año Nuevo en el resort Walt Disney World en Orlando, Florida. Pero si no puede estar allí en persona, así es como puede verlo en línea.

Transmisión en vivo de los fuegos artificiales de Nochevieja de Disney

Según el sitio web de Walt Disney World Info, hay dos exhibiciones de fuegos artificiales diferentes en Magic Kingdom y EPCOT y ocurren en dos noches diferentes, por lo que hay muchas opciones para las familias.

Para los celebrantes más jóvenes, la exhibición de fuegos artificiales “Fantasy in the Sky” en Magic Kingdom comenzará a las 6:30 p.m. Este el 30 y el 31 de diciembre. La transmisión en vivo está incrustada arriba. Esos también corren a las 11:50 p.m. Este en ambas noches para los celebrantes mayores.

También hay dos espectáculos de fuegos artificiales en el Centro EPCOT: el espectáculo de fuegos artificiales “Armonioso” a las 9:30 p.m. Este el 30 de diciembre y a las 6:30 p.m. el 31 de diciembre. Luego, los fuegos artificiales de cuenta regresiva “Cheers to the New Year: A Sparkling Celebration” comienzan a las 11:54 p.m. Este en EPCOT el 31 de diciembre. Esa transmisión en vivo se incluye a continuación.

Si te encuentras en Disney World en persona para la víspera de Año Nuevo, una forma realmente divertida de ver los fuegos artificiales es en un crucero nocturno de Disney World. Se incluyen aperitivos y bebidas variadas.

Nochevieja alrededor del mundo

La víspera de Año Nuevo marca el final de un año calendario en el calendario gregoriano, el calendario introducido por primera vez en 1582 por el Papa Gregorio XIII, de quien recibe su nombre. La mayoría de los países celebran el último día del año con fiestas, reuniones sociales, festivales y/o fuegos artificiales. Tiene muchos nombres en todo el mundo, incluidos Hogmanay en Escocia, Calennig en Gales, Baharu en Indonesia y Malasia, Silvester en muchos países europeos, Reveillon en Francia, Portugal y Brasil, Kanun Novodgo Goda en Rusia y Omisoka en Japón.

Kiritimati, Tonga y Nueva Zelanda son algunos de los primeros lugares para celebrar la víspera de Año Nuevo porque están ubicados justo al oeste de la línea internacional de cambio de fecha, mientras que la isla Baker de EE. UU. es uno de los últimos lugares para celebrar porque está justo al este de la Línea de Fecha Internacional. Curiosamente, debido a la forma en que la línea internacional de cambio de fecha se desplaza un poco, Kiritimati se encuentra en realidad al este de Baker Island.

En los Estados Unidos, el Año Nuevo se celebra tradicionalmente con fiestas y “drops”, el más famoso de los cuales es el ball drop que se lleva a cabo en Times Square en la ciudad de Nueva York. Pero hay docenas de otras “entregas” en todo el país, incluida una entrega de caracoles en Key West, Florida; una gota de durazno en Atlanta; una entrega de autos de Indy en Indianápolis; una caída de bellotas en Raleigh, Carolina del Norte; una gota de pastel de luna en Mobile, Alabama; una gota de flor de lis en Nueva Orleans, una gota de “Glowtato” en Boise, Idaho; y una caída de chips de tortilla en Tempe, Arizona, que está vinculada al juego de fútbol americano universitario Tostitos Fiesta Bowl.

Nueva York también recibe el año nuevo con una “Carrera de medianoche” alrededor de Central Park que incluye un espectáculo de fuegos artificiales. Otras exhibiciones de fuegos artificiales en todo el país incluyen espectáculos en los parques temáticos de Disney, el Strip de Las Vegas y el evento “Chi-Town Rising” de Chicago.

