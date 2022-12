¿Francisca Lachapel se corto el cabello por rating?

Francisca Lachapel tomó una de las decisiones más importantes de su vida, la animadora de Despierta América se cortó casi todo el pelo en un programa en vivo como acto simbólico para lograr “una reconciliación con el pasado”.

Francisca Lachapel alcanzó la fama cuando se coronó como Nuestra Belleza Latina 2015, desde ese momento hasta hoy día, la Dominicana ha tenido la responsabilidad de conducir el programa matutino de Univisión donde hemos conocido los aspectos más importantes de su vida como su primer divorcio, el nacimiento de su hijo y hasta su boda pero ahora encendió las alarmas por la decisión de cortarse el cabello delante de las cámaras como un acto de sanacion del pasado.

Francisca Lachapel se corta el cabello en programa en vivo

El pasado lunes 05 de diciembre fue un programa muy especial para “Despierta América” el cual se enfrentaba a la nueva etapa de la competencia el matutino “ Hoy día” de Telemundo. El equipo de producción de la mano con Francisca decidieron mostrar esta drástica historia de la dominicana para enfrentar un trauma de la infancia, donde recibía todo tipo de burlas por tener el “pelo malo” o cabello rizado, la prevenirse es ¿ Realmente este acto fue de inspiración o solo para subir el rating ?

Play

Francisca corta su cabello en vivo | Despierta América | Hoy | 5 de diciembre Este 5 de diciembre en Despierta América, nuestra presentadora abrió su corazón sobre el doloroso complejo que ha tenido desde la niñez con su cabello y decidió romper con ello cortándolo en vivo. Además, Dayanara Torres habló de Jennifer López, Jessi Rodríguez se vistió de novia por primera vez, y Catherine Siachoque vino de visita y… 2022-12-05T22:07:53Z

“Quiero compartir con ustedes algo personal, que me sale de mi corazón, yo quiero hacer las pases con mi niña interior“comenzó hablando Francisca la cual abrió su corazón con los televidentes.“Uno de mis mas grandes miedos y complejos ha sido mi cabello, crecí sintiéndome fea, sentí que debía acercarme al estereotipo de belleza me podían permitir sentirme por un ratico bonita… A los 11 años le pedí a mi mamá que me regalara un alisado de cabello porque no quería tener ‘pelo malo‘” aseveró Francisca.

¿Cuál era el mensaje que quería transmitir?

Francisca Lachapel decidió cortarse el cabello y se motivó a enviar un mensaje a todas las niñas y mujeres que la ven pero específicamente a su hijo. “Después de que nace Gennaro me di cuenta que la belleza va más allá de tantas cosas, y el día de hoy yo quiero hacer las pases con esa niña, y decirle a esa niña que es hermosa, que es perfecta… Hacer las pases con mi cabello que le he hecho de todo, mientras más estirado, más estirado esté más bella me siento. Hoy me libero y quiero conocer a la Francisca que Dios mandó a este mundo, le quiero pedir perdón por llamarla fea, y pensar que nadie que se pareciera a esa niña podría lograr algo asombroso”, explicó.

Más allá de tener rating Francisca quiso ser un modelo de inspiración y aseguró que quería que cada una de las niñas que la estuvieran mirando, y tuvieran su mismo cabello supieran que eso no las define decidió romper estereotipos y no hacer un “cambio de look” sino un “cambio de vida” en búsqueda de su mejor versión. En este momento también estuvo su amigo y compañero Jomari Goyso que con las tijeras en las manos Francisca pidió hacerse el primer corte para luego continuar con la transformación.

No nos queda duda que el valor de Francisca Lachapel siempre ha sido inspiración para todos sus seguidores, la dominicana ha sabido ganarse un puesto en el corazón de los televidentes y su talento es la carta de presentación que ha roto con cualquier paradigma, por eso, nos sentimos muy orgullosos de su acto y desde AhoraMismo aplaudimos la valentía de la presentadora de televisión al mostrar su historia y ser un punto de referencia para las nuevas generaciones.