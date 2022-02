[FOTO] Madonna sorprende con esta sensual foto en Instagram

El 8 de febrero, Madonna compartió una nueva foto en Instagram y varios fanáticos se sorprendieron.

“Hay que respirar… #gang-gang y sí, Sasha siempre es confiable”, escribió Madonna junto a la selfie.

Madonna, de 63 años, parecía estar mostrando un nuevo look con cabello alisado y labios realzados. Las redes sociales no tardaron en llenarse de comentarios sobre la cantante.

La cuenta de Instagram BravoandCocktails_ compartió la foto en Instagram Stories y pidió a las personas que adivinaran quién era. Quizás, como era de esperar, muy pocas personas adivinaron que se trataba de Madonna.

Una persona dijo que se parecía a la actriz Megan Fox, mientras que otra sugirió que se parecía a una de las hijas de la actriz Lisa Rinna. Alguien más dijo que pensaba que era la estrella de Vanderpump Rules Lala Kent “con relleno de labios”, mientras que otro usuario de Instagram supuso que era Kathryn Dennis de Southern Charm.

Esto es lo que necesita saber:

Muchos fans criticaron el nuevo look de Madonna

El cabello de dos tonos de Madonna presentaba mechones castaños en la parte inferior y rubio platino en la parte superior. La cantante parecía estar sin camisa, cubriendo su parte superior con su cabello largo y alisado. Sus ojos parecían más de un azul helado que su tono azul verdoso normal y parecía que llevaba pestañas postizas. No llevaba nada más que unas pocas joyas alrededor del cuello.

Aunque su maquillaje era mínimo, las cejas de Madonna estaban perfectamente rellenas y usaba lápiz labial fuerte de un color malva/rosa.

“Claramente se ha hecho algún tipo de ‘trabajo’ pero no trabajo de respiración jajaja”, comentó una persona.

“Estabas mejor antes de que el cuchillo llegara a toda tu cara”, agregó otro.

“¿WTF”, escribió una tercera persona.

“¿Qué le pasó a Madonna?”, comentó una cuarta persona, agregando algunos emojis de cara triste.

“Dios mío, ahora incluso Madonna parece una Kardashian”, decía otro comentario.

La publicación había recibido más de 212,000 Me gusta al momento de escribir este artículo. Madonna recibió muchos comentarios positivos de sus admiradores, muchos de los cuales, incluida Rosie O’Donnell, comentaron que se veía “hermosa” o simplemente agregaron un emoji de corazón rojo.

Madonna apareció en el video que compartió como parte de la publicación

La segunda publicación fue un video de Madonna haciendo “respiración” con un grupo de personas. Aunque se cree que Madonna usó el mismo look para el video, su apariencia era más reconocible, al menos en términos de cómo el mundo la conocía.

El 5 de febrero, Madonna compartió otra publicación de Instagram en la que nuevamente lucía cabello largo y lacio. En esa foto, ella usaba gafas de sol. Aún así, muchos fanáticos dieron respuestas similares a las de la foto publicada el 8 de febrero.

“Llevas muchos filtros”, comentó una persona.

“(…) Te da vergüenza tener 63. Casi 64”, agregó otro.

“¿Quien es esa chica? #irreconocible [sic]”, decía un tercer comentario.

“Echo de menos a la Madonna que era real y no inyectada para parecer joven. Me animaste a ser real y fiel a mí misma. Tendré 60 este año y miro mis manos y se ven viejas. Miro el resto de mi cuerpo y parece de 60. No puedo darme el lujo de parecerme a la Material girl, pero al menos sabía que ella me respaldaba. Ya no estoy segura”, escribió otra persona.