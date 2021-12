La fortuna de Joni Mitchell: Cinco cosas que necesitas saber

La fortuna de Joni Mitchell es de $100 millones, según Celebrity Net Worth. La cantautora y artista canadiense es una invitada de honor a los 44º Kennedy Center Honors.

“Los Kennedy Center Honors homenajean a personalidades cuyo arte y creatividad nos han enriquecido de una forma inconmensurable”, el Director del Kennedy Center David M. Rubenstein sostuvo en un comunicado de prensa. Asimismo, agregó que la cantante Joni Mitchell combina letras francas y profundamente personales con su voz increíblemente etérea en 19 discos, lo que la convirtió en una de las cantautoras y figuras de la cultura más influyentes de la música popular del siglo 20”.

Esto es lo que necesitas saber:

1. Mitchell ha ganado 8 Premios Grammy

Mitchell es más conocida como cantante, y su disco “​​Song to a Seagull” fue lanzado en 1968. Según Celebrity Net Worth, al álbum no le fue bien pero recibió la aclamación del público. Su segundo álbum, “Clouds” la hizo merecedora de un Grammy por Mejor Performance. En total, ganó ocho Premios Grammy de un total de 16 nominaciones.

La agencia escribió que su cuarto álbum, “Blue” “aparece frecuentemente en las listas de los mejores álbumes de todos los tiempos”.

Según Paste Magazine, Mitchell pasaría a lanzar 19 álbumes de estudio.

2. Mitchell es dueña de su propio catálogo de canciones

“Gracias a sus habilidades para la negociación y al hecho de haber producido cada uno de los singles de sus álbumes ella misma, Joni es hoy dueña del 100% de sus Grabaciones Originales y los derechos de autor de su publicación”, de acuerdo a Celebrity Net Worth.

Gracias a esto, recibe casi la totalidad de las regalías cuando otros artistas realizan covers de sus canciones.

3. Mitchell se ve primero como artista

Mitchell es artista y ha pintado todas las cubiertas de sus álbumes según Celebrity Net Worth. Paste Magazine la citó en una oportunidad en la que afirmó, “Primero soy artista. Canto mi penas y pinto mis alegrías”.

De acuerdo a Mutual Art, su trabajo ha estado disponible para la venta en una subasta “con precios obtenidos entre $1.000 y $5.760 dólares, dependiendo del tamaño y el medio de la obra artística”.

La publicación señala que su trabajo puede apreciarse en el Nassau County Museum of Art.

4. Mitchell reside en una casa con estilo español en Bel Air

Celebrity Net Worth informó que la “residencia principal [de Mitchell] ha sido una gran casa en Bel Air, California”. La agencia agregó que su valor estimado es de entre $15 y $20 millones. De acuerdo a Haute Residence, adquirió la propiedad por $350.000 en 1974.

La publicación informa que la casa se encuentra en una calle privada y que da al Bel-Air Country Club. La residencia de estilo español fue construída en 1930 y cuenta con “seis habitaciones, cinco baños y 6.560 metros cuadrados de espacio habitable”.

5. Mitchell tiene su estrella en el Camino de la Fama canadiense

Sumado al honor otorgado por el Kennedy Center, Mitchell ya posee una importante lista de galardones a su nombre. Según Celebrity Net Worth, se “inició en el Music Hall of Fame canadiense en 1981, y en el 2000, recibió una estrella en el Walk of Fame canadiense. En 2002, recibió el Companion of the Order of Canada, que es el mayor honor civil de Canadá.

La publicación agregó que en 2020 se convirtió en la primera mujer en recibir un Les Paul Award.

