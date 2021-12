Muere Flow La Movie junto a su familia: ¿Cómo fallecieron?

El mundo de la música se viste de luto tras la inesperada muerte del productor musical Flow La Movie. La triste noticia se dio a conocer este miércoles 15 de diciembre. Flow La Movie perdió la vida en un accidente aéreo junto a su pareja Debbie Von Marie Jiménez y su hijo Jayden Hernandez, de 4 añitos, confirmó la empresa de aviación Helidosa en un comunicado en las redes sociales.

Flow La Movie y su familia murieron este miércoles cuando se viajaban en un jet privado en República Dominicana. El artista tenía 36 años y Debbie, 31 años. La pareja llevaba siete años de relación.

Según los registros de vuelo, el jet Gulfstream IV iba volando para Florida cuando despegó del Aeropuerto Internacional Isabela, pero luego intentó realizar un aterrizaje de emergencia y se estrelló en el cercano Aeropuerto Internacional Las Américas, informó People.

Murieron nueve personas en el accidente aéreo





En la aeronave viajaba Flow La Movie, con su pareja e hijo. Los otros pasajeros, de nacionalidad estadounidense, han sido identificados como Kellyan Hernández Peña, de 21 años, y dos adolescentes de 18 y 13 años, cuya relación con la pareja no ha sido confirmada públicamente.

También murió Verónica Estrella, de 26 años, quien fue identificada como miembro de la tripulación en el manifiesto pero como pasajera por el operador del avión.

Los tripulantes Luis Alberto Eljuri Tancredo, de 47 años, y Emilio Herrera, de 32, ambos residentes dominicanos, también fallecieron en el accidente.

Flow La Movie fue responsable de grandes éxitos de Bad Bunny, Natti Natasha, J Balvin y Ozuna





José Angel Hernandez, nombre de pila del productor, fue responsable de varios éxitos, como “Te Boté” interpretado por Bad Bunny, Nicky Jam y Ozuna. La canción encabezó Hot Latin Songs de Billboard durante 14 semanas después de su lanzamiento en 2018.

Bajo su propio sello discográfico, Flow firmó con varios artistas, como Nio García, Casper Magico, D.OZi y Xound. A lo largo de su carrera, también produjo canciones para artistas latinos como Manuel Turizo, Don Omar, Natti Natasha, J Balvin, Myke Towers y Anuel AA.

Artistas expresan su tristeza tras la muerte de Flow La Movie

Con el alma rota, #JoséÁngelHernández (Flow La Movie) y #JaydenHernández de 4 años, dos de los fallecidos en el accidente aéreo de hoy en el Aeropuerto de Las Américas. EPD 💔 pic.twitter.com/IVm99y9k2v — Diógenes Henríquez (@diogeneshd_) December 15, 2021

Tras la triste noticia de la muerte de Flow La Movie, muchos artistas han expresado su sentir. “Con inmensa tristeza y dolor, la comunidad artística dominicana y mundial pierde a un gran productor”, tuiteó Ricardo Montaner.

“Lamentable tu perdida y la de tu familia. Gracias por la oportunidad de colaborar. Vuelen alto, nos vemos luego”, escribió Don Omar en sus redes.

“José Ángel Gracias por tu vibra en alta siempre. Descanza en paz”, posteó JBalvin en su Instagram.