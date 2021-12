Final de “The Bachelorette” 2021: ¿Cómo ver el Live Stream?

El tiempo de Michelle Young en “The Bachelorette” ha conducido a esto. La maestra de escuela de Minnesota comenzó la temporada con 30 hombres, pero solo quedan dos pretendientes. Mientras se embarcan en sus fechas finales de la temporada, Bachelor Nation se queda con algunas preguntas: ¿Young está enamorado de ambos? ¿Impresionarán a su familia? ¿Están los hombres listos para proponerle matrimonio? ¿Young dirá “Sí”? ¿Siguen comprometidos?

Esto es lo que necesita saber sobre la fecha, la hora, el horario y la descripción del final de la temporada 18 de “The Bachelorette”:

“THE BACHELORETTE” 2021 FECHA Y HORA DEL FINAL: El final de la temporada de Michelle Young de “The Bachelorette” se emitirá el martes 21 de diciembre de 2021, de 8:00 a 10:01 p.m. hora del este. El especial en vivo “After the Final Rose” seguirá inmediatamente, transmitido de 10:03 a 11:00 p.m. hora del este.

HORARIO FINAL DE “THE BACHELORETTE” 2021: Michelle Young tiene solo dos pretendientes restantes en “The Bachelorette”. Siguiendo el formato típico de la franquicia, cada uno tendrá una última cita individual con Young y conocerá a su familia. Los hombres mirarán los anillos con el joyero favorito de Bachelor Nation, Neil Lane, antes de decidir si le propondrán matrimonio a la maestra de escuela de Minnesota. Si Young elige, dirá “Sí” a Nayte Olukoya o a Brandon Jones.

Young y sus dos finalistas aparecerán en el especial en vivo “After the Final Rose” inmediatamente después del final.

INFORMACIÓN ATFR “THE BACHELORETTE” 2021: El especial “After the Final Rose” se transmitirá en vivo después de la final de 10:03 a 11:00 p.m. hora del este.

“Las rosas se han repartido todas, ‘The Bachelorette’ en persona, Michelle Young, regresa”, según un comunicado de prensa de ABC. “Las anfitrionas Tayshia Adams y Kaitlyn Bristowe dirigirán la noche, guiando las discusiones emocionales de amor y desamor entre Michelle y sus dos últimos hombres. Además, las apariciones de los favoritos de los fans de Bachelor Nation y algunas sorpresas muy especiales que no querrá perderse”.

CONCURSANTES FINALES DE “THE BACHELORETTE” 2021: Michelle Young ha reducido de 30 concursantes a solo dos: Nayte Olukoya y Brandon Jones.

Olukoya tiene 27 años, es un ejecutivo de ventas de Austin, Texas, y Jones es un reclutador de enfermeras itinerantes de 26 años de Portland, Oregon.

“THE BACHELORETTE” 2021 DESCRIPCIÓN FINAL: La temporada de Michelle Young de “The Bachelorette” llega a su conclusión en el final. Según la sinopsis de ABC, “Con dos novios increíbles restantes, los padres y la hermana de Michelle se unen a ella en el hermoso México para conocer a los hombres que pueden unirse a su familia. La presión es para impresionar, pero ¿aguantarán el aterrizaje o se quedarán cortos? Después de que cada chico conozca a la familia y se lleve a Michelle a una última cita, ella tendrá que tomar una decisión que cambiará su vida. ¿Ha encontrado a su alma gemela y él se arrodillará?”

¿CÓMO VER LA FINAL DE “THE BACHELORETTE” 2021?: El final de la temporada 18 de “The Bachelorette” saldrá al aire en ABC. Pero si no tiene cable y desea verlo en vivo, puede buscar opciones de transmisión en vivo.

