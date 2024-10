Filtran supuesta llamada de Sean “Diddy” Combs desde la cárcel

El miércoles 23 de octubre salió a la luz una supuesta llamada de Sean “Diddy” Combs hablando en código a su hijo pidiendo que bote las cajas de pizza. El audio fue compartido en TikTok en la cuenta de @thoseconspiracyguys y ya se regó por X, antes conocido como Twitter.

En la supuesta llamada Diddy le dice a su hijo: “No te entretengas con estas tonterías y nada por teléfono. Voy a necesitar que te deshagas de todas las cajas de pizza que sobran, todas las cajas que sobraron de la pizza. Todas las cajas. Asegúrate de reciclar el plástico como hablamos”.

El hijo de Diddy solo le respondía: “Sí” y “Esta bien”. Por lo que el hijo entendió todo lo que su papá le estaba pidiendo. Tras la filtración de la llamada, algunos están tratando de descifrar a lo que Diddy se refería sobre “la cajas de pizzas y reciclar el plástico”.

Algunos internautas dicen que a las cajas de pizza, se refería al tráfico de niños. Mientras otros dicen que es código para las computadoras portátil. Mientras se cree que la llamada fue recreada con inteligencia artificial. Ya que no se puede creer todo que se publica en TikTok.

“Pizza no era código para tráfico de menores? y cajas supongo que son lugares donde los tienen”

“Nadie sabe el porque la referencia de pizza??? yo tampoco pero lo voy a decir aquí ni modo, viendo lo asquerosos que son, posiblemente sea a como se ve el desecho, vomito,sangre,blanco todo eso, parece una pizza…”

“Me sonó al escándalo de Pizzagate y lo de plástico, creo que se refiere a armas. Creo”



Pero no todos creen en la supuesta llamada de Diddy.

“Pensar que hay gente que cree que ese audio es real”

“Amigo no creas todo lo que sale en tiktok el audio parece de IA, tú crees que va llamar desde la cárcel y decir eso? No lo creo”.

