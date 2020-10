Fernando Lozada envió mensaje recién salido de EXATLON: ¿Qué dijo?

View this post on Instagram

DOMINGO 4 OCTUBRE 2020 QUÉ MOMENTO MÁS TRISTE ALEJANDRA LARA AZÚL Y FERNANDO LOZADA ZUNIGA ESTÁ FOTO ES MEMORABLE GRACIAS POR LA FOTO @cristhianbexatlon 💙🤍❤️ @alejazulara @fernandolozu @alondraglez0 @nolimitsnate_ @yamiletpenaa #exatlonusareport #exatlonreport #chismesexatlonusareport