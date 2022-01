Falleció la legendaria Betty White: ¿Cuál fue su causa de muerte?

La legendaria actriz, comediante y pionera de la televisión Betty White murió el 31 de diciembre de 2021. La aclamada actriz era mejor conocida por sus papeles de toda la vida en “The Mary Tyler Moore Show” y “The Golden Girls” y ganó varios premios por su trabajo y contribuciones a la industria del entretenimiento, incluidos ocho premios Emmy, un premio Grammy, tres premios American Comedy y tres premios Screen Actors Guild Awards.

La página TMZ informó que White murió el último día de 2021 a la edad de 99 años. Estaba a punto de cumplir 100 años el 17 de enero de 2022. Según el medio, las fuerzas del orden compartieron que la pionera de la televisión murió en su casa el viernes por la mañana.

¿Cuál fue la causa de la muerte de la actriz y comediante?

Según TMZ, alguien cercano a White dijo que no tuvo una enfermedad repentina y se cree que la causa de su muerte en este momento es natural. La policía y los paramédicos llegaron a la casa de White como procedimiento estándar, escribió el medio.

White nació el 17 de enero del 1922 en Illinois y se crió en Los Ángeles donde surgió su pasión por la actuación

White nació Betty Marion White el 17 de enero de 1922 en Oak Park, Illinois, según Biography.com. Poco después de su nacimiento, su familia se mudó a California y creció en Los Ángeles, encontrando su pasión por actuar en la escuela secundaria, escribió Huffington Post en 2013. Comenzó su carrera como actriz profesional en 1939, unos meses después de la escuela secundaria. , según el outlet.

Después de la Segunda Guerra Mundial, comenzó su propia serie de televisión, “Life With Elizabeth”, de la que dijo: “Fui una de las primeras productoras de Hollywood”, según Biography.com. Apareció con frecuencia en programas de juegos y programas de entrevistas durante la década de 1950, según el sitio. Fue impulsada al estrellato con su galardonado papel en “The Mary Tyler Moore Show” de 1973 a 1977, obteniendo dos premios Emmy en 1975 y 1976. También apareció en “The Golden Girls” de 1985 a 1992, por la que recibió un Emmy a la mejor actriz principal en una serie de comedia en 1986.

Continuó apareciendo en varias series de televisión y películas, y tuvo un impulso profesional en 2010 cuando condujo “Saturday Night Live” y obtuvo un papel recurrente en la comedia “Hot in Cleveland“. IMDb le atribuye 121 créditos de actuación entre 1945 y 2019 y 356 apariciones como ella misma entre 1952 y 2021.

Fuera de su carrera como actriz, White hablaba a menudo de su pasión por los animales. Como informó ABC News en 2010, la pasión de White cuando era niña era trabajar como guardabosques, y solo se dedicó a la actuación porque “a las niñas no se les permitía convertirse en guardabosques” en ese momento. En cambio, dedicó gran parte de su vida personal a apoyar iniciativas y organizaciones benéficas para los animales.

White se casó en tres ocasiones nunca pero nunca se volvió a casar tras la muerte de su tercer esposo, Allen Ludden

Durante su vida, White estuvo casada tres veces, como informó Closer Weekly . Estuvo casada por primera vez con un piloto del Cuerpo Aéreo del Ejército de los EE. UU., Dick Barker , durante cinco meses en 1945, según el medio. Barker era un criador de pollos de Ohio y los dos se conocieron mientras White trabajaba con el Servicio Voluntario de Mujeres Estadounidenses, según The List . Se comprometieron en 1942, pero después de casarse en 1945 y mudarse a su pequeña ciudad natal en Ohio, se divorciaron el mismo año y ella regresó a California, según una biografía de 2018 de White por Chris Dicker.

Dos años después, se casó con Lane Allen, un agente de Hollywood. Su matrimonio solo duró dos años, de 1947 a 1949, informó Closer Weekly. En una entrevista de 2017 con el medio, White dijo: “Ojalá no hubiera tenido dos malos matrimonios. Probablemente fueron culpa mía. Simplemente no me casé con los hombres adecuados … tuve relaciones encantadoras, pero nada en la liga de Allen [Ludden] “. Ludden fue su tercer marido, una personalidad de televisión, actor y presentador del programa de juegos “Password”, donde se conocieron la pareja. Los dos entablaron una amistad y Ludden le propuso matrimonio dos veces antes de que White finalmente aceptara, informó Country Living en 2017. Los dos se casaron el 14 de junio de 1963 y estuvieron juntos hasta que él murió en 1981 de cáncer de estómago. Cuando se le preguntó en 2014 si alguna vez se volvería a casar por cuarta vez, White le dijo a Larry King: “Cuando hayas tenido lo mejor, ¿quién necesita el resto?”.

Cuando se le preguntó si teme “dejar el planeta”, White dijo: “Oh, no. ¡Soy muy curiosa! … Y cuanto mayor me hago, más curiosidad tengo “. También le dijo a King: “Si no piensas en la muerte como un enemigo, si piensas en la muerte como otra aventura que se avecina, no duele tanto”.

