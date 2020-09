EXATLON 4 EEUU: ¿Dónde está Shayra Medal?

View this post on Instagram

Ser mexicano es una bendición, mi bandera es mi orgullo, por eso la presumo con mucho HONOR. . Díganlo, ¿Qué es lo que más aman de México? 🇲🇽 Empezamos: Su comida 🤤 . . . . #TeamChuyAlmada 🐃 #Exatlon #ExatlonEEUU #vivamexico