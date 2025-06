Zuleyka Rivera se enfurece con los jueces de Miss Universe Latina

Zuleyka Rivera no pudo ocultar su molestia con los jueces en Miss Universe Latina. Después de escuchar las fuertes criticas contra su equipo Rubí, la animadora Jacqueline Bracamontes le dijo a Zuleyka que la veía muy ardida. “Lo estoy pero estoy aquí tranquila porque esto apenas comienza”, dijo Zuleyka. “Pero espero que sean un poco mas objetivo las próximas veces”.

Los jueces -Fabián Ríos, Aracely Arámbula y David Salomón- son quienes deciden cuál es el equipo ganar en los retos. En el primer reto por la inmunidad, la chicas tuvieron que modelar entre cactus llenos de espinas mientras vestían trajes hechos de globos.

Fabián Ríos fue el primer juez de dar su punto para el equipo, que en su opinión lo hizo muy bien. El colombiano dijo que no estaba de acuerdo con David ya que para él el equipo Esmeralda lo hizo excelente. “En esta ocasión coincido con [Fabián] pero en algunos puntos pero en otros no”, dijo David. “Mi punto es para el equipo Rubí”. Zuleyka estaba muy contenta pero no por mucho tiempo. Ya que el voto final era el de Aracely Arámbula. “El equipo que a mí me gusto mucho como lo hicieron, es el de las chicas Esmeraldas”.

Lo que quiere decir que el equipo de Alicia Machado ganó. Mientras que el equpipo de Zuleyka, Rubí, perdió.

El reto de la inmunidad

Natalí y Erelly se enfrentaron en el reto por la inmunidad. Fabián elegio a Erelly, del equipo Esmeralda, como la ganadora.

Isbel Parra y Skarxi Marte defendieron a su equipo desfilando con gracia y glamour en una pasarela llena de cactus. Mientras que Génesis y Yamilex protagonizaron tremenda polémica en la pasarela. Yamilex forma parte del equipo Esmeralda.

Mientras David alagaba a Génesis por haberlo hecho muy bien a pesar que se le reventaron la mayoría de los globos, Fabián recalcó que el reto era pasar los obstáculos sin reventar los globos. “Aquí estoy para calificar a ustedes”, dijo David. Mientras Fabián dijo muy claro que “aquí se tiene que respetar las reglas.