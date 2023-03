EXATLON EEUU: Viviana Michel comparte sus recetas saludables 

La simpática jugadora de futbol profesional, Viviana Michel, quiere ayudar a sus seguidores vivir una vida saludable. Michel fue la décima eliminada de la segunda edición de Exatlón Estados Unidos: All-Stars [Todos Estrellas] donde se enfrentó en contra de Caterine Ibarguen en un duelo desafiante. Y ahora Viviana está compartiendo sus recetas más saludables con el público

Vivir Saludable-mente

Aparte de su cuenta personal de Instagram, la cual tiene más 350 mil seguidores y donde ella comparte sus más grandes logros y fotos personales, también tiene una cuenta dedicada a motivaciones de fitness, recetas saludables, entre otras cosas más. La página ‘Fitness_Michel’ cuenta con alrededor de 11 mil seguidores y crece cada día más.

Recetas para una vida mejor

Viviana ofrece diferentes recetas de sus platillos favoritos saludables. Desde omelettes, salmón a la plancha y entre otras comidas más, Michel comparte estas recetas con mucho amor. Tanto así que sus seguidores comentan lo rico que se ve todo.

“Te aventaste un golazo en este desayuno!!!🙌👌👏 como siempre attention to detail is on point!!!🤩🤩🤩 y se mira riquizimo!!!🤤🤤🤤” y “Yo quiero 😋😍👩🏼‍🍳❤️”

Bendecida y agradecida

Tras su salida de ‘las arenas más feroces’ Viviana se ha tomado tiempo para disfrutar de la vida. En el mes de enero, la hermosa atleta celebró su cumpleaños y dice sentir muy bendecida. Ella compartió el siguiente mensaje con su público en su Instagram personal.

“Me siento tan bendecida y agradecida con Dios, por la vida, por la salud, por el amor, por la familia, por los amigos, por cada persona que ha estado en mi vida y ha marcado mi alma con sensaciones mágicas 🫰🏼✨, por las personas que me apoyan todos los días, por cada oportunidad que me permite seguir aprendiendo y creciendo sin límites…GRACIAS por absolutamente todo en mi vida: TODO ha sido perfecto 🤍Deseo…Un mundo con más AMOR ♥️ y menos odio, ego, envidias, avaricia o cualquier energía que vibre por debajo del amor.”

¿Le llegó el amor?

Michel tuvo una relación abiertamente con la también atleta de Exatlón, Susana Abundiz. Susana, la campeona de la sexta temporada de Exatlón Estados Unidos representando al equipo de los Contendientes [Azul]. Ellas fueron jugadoras de futbol femenino y anunciaron su romance en el 2020 con un video compartido en sus redes sociales. Desafortunadamente, la relación entre Susana y Viviana no duro mucho tiempo y ambas decidieron irse por separadas. Las dos chicas borraron las fotos que tenían juntas de sus redes sociales. Y hasta el día de hoy, ni Susana o Viviana han confirmado su separación. Y aunque se rumoraba un romance entre Denisse ‘La Pantera’ Novoa y Michel, fue solo un rumor y ninguna ha confirmado noviazgo de su parte. Por lo que se ve en su cuenta, Michel está solterita y disfrutando de la vida.

Le deseamos a lo mejor a ‘La Cazadora’