[VIDEO] Las rutinas de Chelly Cantú en EXATLON EEUU

A medida que pasan los días en la quinta temporada de Exatlon Estados Unidos, las tensiones empiezan a ser más evidentes entre los atletas participantes, y también es imposible que no se perciban todas las emociones en el equipo que lleva la competencia, como es el caso del presentador Frederik Oldenburg, y la reportera de esta temporada, Chelly Cantú.

Marisela “Chelly” Cantú ya está completamente acostumbrada a las cámaras ya que cualquier fanático de Exatlon Estados Unidos sabe que ella fue la ganadora de la primera temporada e hizo historia al convertirse en la primera mujer en hacerse con el triunfo. La ex gimnasta olímpica que representó a su natal México en las Olimpiadas del 2008 en Beijing se unió como comentarista deportiva durante la cuarta temporada de Exatlón Estados Unidos y ahora continuó en la quinta, brindando una mirada cercana y auténtica de lo que sucede en cada circuito, como sólo una campeona como ella sabe hacerlo.

Las preguntas de Chelly son honestas, inteligentes y desde una óptica de alguien que ya vivió muy de cerca las “arenas más feroces del planeta”. Chelly también brinda consejos, ideas y le da tips a cada atleta, que por supuesto, siempre resultan muy útiles, sobretodo viniendo de una mujer que triunfó en la competencia, sin tener una referencia previa, pues se impuso en la primera temporada.

No todo es trabajo

Pero estemos claros, entre las extensas jornadas de grabación de Exatlon Estados Unidos, Chelly Cantú busca momentos para balancear sus días entre el trabajo y el placer. Y lo hace como mejor sabe, a través de la actividad física, e incluso haciendo un poco de TikTok, en donde se puede ver a la chica divirtiéndose mucho, pasándola bien, ¡Y con mucho ritmo!

Recientemente Chelly compartió una rutina de ejercicios en TikTok junto a unos adorables pequeños con el mensaje “🤩😍🤩😍🤩😍🤩😍🤩😍AMÉ”. No se pierdan este tierno reto aquí:

Como buena atleta, la motivación es el fuerte de Cantú, que siempre aprovecha a través de sus videos, para brindar ese estímulo extra a sus cientos de miles de seguidores y que así logren alcanzar la mejor versión de sí mismos.

Un poco de motivación para mi misma, de cuando era un poco más fit 😎🤩 Chelly Cantú

Y es que en el mundo de hoy, no todos tenemos tiempo para someternos a rigurosas rutinas de ejercicios, es por eso que Chelly también comparte formas rápidas de ejercitar el cuerpo para sentirte mejor de forma integral:

Pero siempre hay oportunidad para regresar a la disciplina que fue su “primer amor”, la gimnasia. Aquí Chelly compartió haciendo una popular “parada de manos” con el mensaje que se podría traducir al español de la siguiente forma:

“Una vez gimnasta, siempre gimnasta”

Algo curioso que sucedió cuando Chelly subió este video a su perfil de Instagram, ella misma no pudo completar la frase porque la plataforma tuvo un error y lo subió de forma equivocada, así que pidió a sus seguidores que continuaran. A esto, Martibelle, ex atleta de Exatlon EEUU dijo: “Once a gymnast, always upside down.” (Una vez gimnasta, siempre al revez).

Sigue Exatlon AhoraMismo en Facebook