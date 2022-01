Tommy Ramos deja EXATLON EEUU por otro reality ¿Dónde está ahora?

A lo largo de seis temporadas del reality deportivo de Telemundo Exatlon Estados Unidos, la llamada “competencia más feroz del planeta” no sólo ha sido el escenario de duelos épicos entre atletas memorables, aquí también se han vivido conmovedoras historias personales, triunfos históricos, circuitos aptos para los guerreros más experimentados pero sobretodo muchísima adrenalina.

Durante estas seis entregas, incluyendo la que se encuentra en marcha actualmente, la audiencia también se ha compenetrado muchísimo con las historias de cada uno de estos atletas. Es que claro, son latinos en su mayoría, con un enfoque y superación admirables que muchas veces se convierten casi inmediatamente en figuras públicas gracias a su carisma y destrezas físicas.

Uno de estos guerreros que desde la primera temporada se ganó el cariño y la aceptación de los seguidores fue el llamado “Señor de las Anillas” Tommy Ramos. El destacado gimnasta boricua de 35 años, ha vencido importantes retos por su cuenta, pues fue campeón de Centroamérica y del Caribe en Mayagüez 2010 y obtuvo el sexto lugar en los Juegos Olímpicos de Londres 2012 con una puntuación total de 15.600.

Tommy Ramos: Una larga historia con Exatlon Estados Unidos

Desde la primera temporada de Exatlon Estados Unidos, hay un atleta que nos atreveríamos a decir, está entre los más queridos en la historia de la competencia. Se trata del puertorriqueño Tommy Ramos, a quien vimos desde la entrega inicial como parte del Team Famosos (Rojo).

Tal fue su aceptación, que Ramos regresó como entrenador del equipo en la segunda temporada, y luego, cuando en la cuarta trajeron a atletas de ediciones anteriores por una revancha, Tommy Ramos fue el primero elegido por el voto popular para nuevamente sumarse a la competencia.

En la cuarta edición de Exatlon Estados Unidos, Tommy Ramos fue parte de la competencia junto a otros nombres muy queridos por el público: “El Toro” Chuy Almada, “La Campeona del Pueblo” Karely López, y “La Bala” Dennhi Callú. Aquí si bien no logró el triunfo, Tommy hizo todo lo que pudo para triunfar, ¡y casi lo logra!

Tommy Ramos deja EXATLON EEUU por otro reality ¿Dónde está ahora?

Pero Exatlon Estados Unidos parece haber quedado atrás para “El Señor de las Anillas” Tommy Ramos, ya que se habría sumado a otro Reality deportivo. Se trata de “Guerreros: Puerto Rico”, un programa de televisión muy parecido a Exatlon, tan similar que incluso tiene el formato parecido en varios países del mundo.

En “Guerreros”, tal como en Exatlon Estados Unidos, hay dos equipos de atletas pero en este caso se llaman “Leones” y “Cobras”. Contrario a lo que piensan, Tommy Ramos no forma parte de los atletas de ninguno de estos equipos, es más bien “Animador” de Los Leones, y su misión será dar consejos, al equipo y reportar sobre todo lo que está pasando en cámara.

Los mensajes de los fanáticos no se hicieron esperar: “Cheverisimo por Tommy….buena suerte en todos los proyectos que participe!”, “Tremendo atleta Tommy y cómo padrino del equipo vas a ser excelente, cuanto me alegro, ese programa lo veo y me encanta.” fueron sólo algunas de las muestras de apoyo que recibió el querido boricua.